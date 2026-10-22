방송인 유재석이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

23일 '뭔데뭔데!'가 방송된다. / 사진제공=MBC

방송인 유재석 없이 출발한 '놀면 뭐하니?' 스핀오프 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'가 1%대 시청률에 머물고 있는 가운데 두 번째 여행을 시작한다.오는 23일 방송되는 MBC 예능 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!') 3회에서는 개그맨 곽범이 설계한 '깐돌이 코스'가 공개된다. '뭔데뭔데!'는 '놀면 뭐하니?'의 스핀오프 프로그램으로, 하하와 허경환, 주우재가 출연한다. 세 사람이 직접 계획을 세우는 대신 다른 사람이 준비한 일정에 따라 여행을 떠나는 형식이다.이번 방송에서는 곽범이 두 번째 여행 설계자로 나선다. 곽범은 스승으로 여기는 허경환에게 은혜를 갚겠다며 특별한 코스를 준비한다. 하하와 허경환, 주우재는 목적지도 모른 채 곽범을 따라나선다.곽범이 준비한 일정이 공개되자 출연진의 반응은 엇갈린다. 곽범은 들뜬 모습을 보이지만 허경환과 주우재는 예상하지 못한 상황에 당황한다. 특히 곽범은 허경환에게 거절하기 어려운 제안을 건넨다고 해 궁금증을 더한다.여행 도중 '놀면 뭐하니?'와 관련된 뒷이야기도 나온다. 곽범은 녹화가 끝난 뒤 유재석에게 직접 연락을 받았다고 밝힌다. 이에 허경환은 "전화를 받았어?"라며 놀라고 곽범은 유재석이 먼저 자신의 연락처를 물어봤던 사연을 공개한다.주우재가 이선민의 부모님에게 100만원 수표를 건넸던 사연도 소개된다. 주우재는 해당 수표에 대해 "('놀면 뭐하니?' 와서 처음 맞은) 생일에 '존경하는 분'이 좋은 거 사라고 주신 거다"라고 설명한다.'뭔데뭔데!'는 23일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr