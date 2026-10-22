'내가 떨릴 수 있게' 5, 6화가 22일 티빙에서 공개된다. / 사진제공=티빙

'내가 떨릴 수 있게'에서 본격적인 삼각관계 로맨스가 펼쳐진다. / 사진제공=티빙

'내가 떨릴 수 있게'에서 남지현, 김재영, 강태주의 삼각관계가 본격적으로 펼쳐진다.티빙 오리지널 '내가 떨릴 수 있게' 5~6화에서는 서로에게 호감을 느끼기 시작한 공연수(남지현 분)와 독고달(김재영 분) 사이에 윤지오(강태주 분)가 끼어들면서 새로운 전개가 펼쳐진다.'내가 떨릴 수 있게'는 성인용품 회사 CEO와 종갓집 장녀의 사랑이라는 파격적인 소재로 화제를 모은 작품이다. 앞서 방송된 1~4화에서는 보수적인 연애관을 지닌 공연수와 자유로운 사고방식의 독고달이 성인용품 마케팅 업무를 계기로 가까워지는 과정이 그려졌다. 두 사람은 사랑과 육체적 관계를 바라보는 관점이 달라 매번 충돌하면서도 서로에게 끌리기 시작했다.예상치 못한 입맞춤은 두 사람의 감정을 변화시켰다. 공연수는 사랑보다 신체적인 끌림이 먼저 찾아올 수 있다는 사실을 깨닫고 혼란스러워했다. 독고달 역시 자신과 전혀 다른 가치관을 가진 공연수에게 이전에는 느끼지 못했던 감정을 품게 됐다.이 가운데 5~6화에서는 윤지오가 두 사람의 관계에 새로운 변수로 등장한다. 독고달과 함께 성인용품 스타트업 '로앤드'를 운영하는 부대표 윤지오가 공연수에게 관심을 보이기 시작하는 것. 그동안 연애관을 두고 다투는 두 사람 사이에서 중재자 역할을 해왔던 만큼 예상치 못한 변화다.윤지오는 공연수와 독고달이 서로에게 마음을 열고 있다는 사실을 알지 못한다. 그는 출장길 기차에서 공연수의 옆자리에 앉는가 하면, 두 사람의 외부 일정에도 함께하며 독고달을 신경 쓰이게 만들 예정이다.윤지오의 적극적인 행동에 독고달이 어떤 반응을 보일지도 관심사다. 공연수를 향한 윤지오의 호감이 세 사람의 관계에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.'내가 떨릴 수 있게' 5~6화는 22일 오후 6시 티빙에서 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr