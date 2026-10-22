그룹 A2O SOUL / 사진 제공=A2O엔터테인먼트

이수만 프로듀서가 제작한 15인조 보이그룹 A2O SOUL(에이투오 소울)이 데뷔 약 한 달 만에 첫 앨범을 발표한다.A2O SOUL은 오는 11월 9일 오후 6시 첫 앨범 'SUPERSTAR'(슈퍼스타)를 발매한다. 지난 13일 동명의 선공개곡으로 데뷔한 데 이어 약 4주 만에 선보이는 신보다.앨범에는 선공개곡 'SUPERSTAR'와 또 다른 타이틀곡 'Dancing in the Dark'를 포함해 총 5곡이 수록된다. A2O SOUL은 이번 앨범을 통해 신시사이저 중심의 음악을 바탕으로 한 'NEW SYNTHWAVE'(뉴 신스웨이브)를 선보일 예정이다.이수만 프로듀서는 앨범의 음악적 방향을 총괄했다. 앞서 공개된 'SUPERSTAR'에는 유영진을 비롯해 더 키드 라로이와 저스틴 비버의 'STAY' 작업에 참여한 HAAN, 드레이크와 도자 캣의 음악에 참여한 GENT! 등이 제작진으로 이름을 올렸다.선공개곡 'SUPERSTAR'는 중국 QQ뮤직 신곡 차트 2위, 인기곡 차트 6위, 뮤직비디오 글로벌 차트 4위를 기록했다. 유튜브 인기 급상승 음악 순위에서도 18위에 올랐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr