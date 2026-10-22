최수종, 하희라 부부가 변함없는 애정을 보여줬다. / 사진='김영옥' 유튜브 캡처

최수종, 하희라 부부가 변함없는 애정을 보여줬다. / 사진='김영옥' 유튜브 캡처

배우 최수종, 하희라 부부가 변함없는 애정을 과시하며 연예계 대표 잉꼬부부다운 면모를 보여줬다. 김영옥 최근 모친상을 당한 최수종에게 따뜻한 위로를 건넸다.지난 21일 유튜브 채널 '김영옥'에는 '최수종♥하희라 부부와 추억 여행 김영옥과 함께한 특별한 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다. 최수종, 하희라 부부는 대선배 김영옥과 만나 대화를 나눴다.김영옥은 최근 모친상을 당한 최수종과 반갑게 인사를 나눴다. 하지만 평소와 달리 차분한 모습에 김영옥은 "막 반갑게 못 한다. 슬픈가 보다"라고 말했고 최수종은 아니라고 답했다. 김영옥은 "슬픈 마음도 있지, 아니기는"이라며 최수종을 위로했다.뒤늦게 등장한 하희라도 김영옥과 포옹하며 반가운 인사를 나눴다. 하희라는 "선생님 드리려고 김치 담아놓고 잊어버렸다"고 속상해했다. 김영옥은 "아무 때나 받아먹으면 된다"며 쿨한 모습을 보였다.세 사람은 1988년 영화 '풀잎사랑'으로 처음 만났다. 당시 대학교 1학년이었던 하희라는 "그때만 해도 정말 그냥 오빠처럼 (대했다)"며 "내가 딸만 셋이라서 오빠처럼 대했고 저희 엄마도 아들처럼 대했다. 그냥 친오빠 같은 관계였다"고 밝혔다.최수종은 아내 하희라의 연극 무대를 향한 남다른 열정을 나타냈다. 최수종은 "하희라 씨 공연할 때는 스케줄 말고는 한 번도 빠짐 없이 나간다"고 밝혔다. 이어 "상대 배우들이 '똑같은 거 계속 보면 안 지겹냐'고 물었다"며 "근데 연극은 드라마하고 달리 했던 거를 다시 하는 게 아니라 오늘 했던 거 내일 했던 게 호흡이 다르다. 그래서 그 맛이 있다"고 설명했다.최수종은 "늘 박수를 제일 먼저 치는 사람이 나"라고 언급했다. 하희라 역시 "가까운 가족이나 남편이 지켜보면 공연할 때 신경 안 쓰이냐 그러는데 오히려 가까운 지인분들이 온다고 하면 되게 그날 힘이 난다"라며 고마움을 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr