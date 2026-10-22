임준모가 아들을 먼저 떠나 보냈다. / 사진='유퀴즈' 방송 캡처

사진='유퀴즈' 방송 캡처

음악평론가 임진모가 33세의 나이로 세상을 떠난 아들을 향한 그리움을 전했다.지난 21일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 임진모가 출연했다.임진모는 나비넥타이와 자신의 것이 아닌 양말을 신고 등장했다. 그는 "나비넥타이를 매기 시작한 게 아들 때문"이라며 "나비넥타이를 한 날 아들이 '아빠는 앞으로 무조건 나비넥타이를 해라'라고 했다. 그때부터 하게 됐다"고 설명했다.양말에 대해서도 임진모는 "귀한 자리에 갈 때면 아들의 양말을 신는다"며 "세탁도 최선을 다해서 한다. 아들이 50살 넘을 때까지 신으려고 한다. 이렇게 하면 아들과 함께한다는 생각이 든다"라고 덧붙였다.그러자 유재석은 "2021년 아드님께서"라고 운을 뗐다. 이에 임진모는 "아들이 저를 두고 먼저 갔다"고 밝혔다.임진모는 "아들이 '머리가 아파서 병원 갔다 올게'라고 했다. 어렸을 때부터 종종 아프다고 해서 흔한 편두통일 거라고 생각했다"고 2014년을 회상했다. 이어 그는 "아들이 CT 결과를 가져왔는데 뇌종양이 큰 게 2개나 있더라"라며 "그때부터 투병이 시작됐다. 이후 7년간 치료했지만 33살의 나이로 세상을 떠났다"고 전했다.임진모는 "이럴 줄 알았으면 우리나라 좋은 곳들 다 구경할걸. 괜히 집에만 있던 게 한스럽다"며 속마음을 전했다. 그러면서 "아들이 눈을 감을 때 저도 이미 죽었다. 내가 낳은 아들이 내 눈앞에서 눈을 감을 때 정상이겠냐"며 울컥하는 모습을 보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr