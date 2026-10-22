사진 = 유튜브 채널 '그리구라'
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배우 이계인이 1억 원에 마련했던 용산 아파트를 판 사연을 밝혔다.

21일 '그리구라' 채널에는 "팔면 오르고, 옮기면 폭망? 이계인의 부동산 잔혹사"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이계인은 처음 산 집으로 용산 산호아파트를 꼽았다. 그는 "63빌딩 건너편에 있는 아파트였다. 당시 같은 동에 고두심이 살았다"며 "1억 원 조금 넘는 돈을 주고 샀다"고 소개했다.

산호아파트가 어떻게 됐느냐는 질문에는 "29억 정도"라는 답이 돌아왔다. 출연진은 "재건축 뭐 추진은 하고 있는데"라며 아파트 상황을 짚었다.
사진 = 유튜브 채널 '그리구라'
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그는 1층에 살면서 매연 때문에 불편을 겪었다. 이계인은 "매연이 너무 들어온다고 하니까 고두심이 '너는 왜 그렇게 불만이 많니. 여기서 매연 얘기하는 사람 너밖에 없어'라고 하더라"며 당시 일화를 꺼냈다.

이계인은 1992년 사실혼 관계였던 여성과 갈라섰다. 상대 여성은 10년 넘게 다른 남성과 동거해 온 것으로 드러났다. 그는 "전처가 내연남과 동거 중이었다. 그런데 사기죄가 성립이 안 된다"며 "내가 결혼해서 혼인신고를 했으면 걔네들은 수갑 차는 거였다. 그런데 혼인신고를 안 했었다"고 토로했다.

바쁜 일정도 혼인신고를 미루게 만들었다. 이계인은 "그때 드라마를 4개나 하고 있어서 바빴다. 상대방도 '뭐 그리 서두르려고 하냐. 혼인신고는 나중에 하자'고 하더라"며 "그 말을 믿고 혼인신고를 미뤘다"고 덧붙였다.
사진 = 유튜브 채널 '그리구라'
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그는 "그런 일을 겪고 나니까 집이 징그러워졌다. 빨리 정리하는 게 낫겠다 싶었다"며 용산 아파트를 팔았다. 이계인은 이후 여의도 MBC 인근 28평 아파트로 옮겼다. 이 아파트 시세를 두고는 "28평 그 한 30억 정도 하네요"라는 말이 나왔다.

이계인은 킨텍스 원시티 51평 아파트를 분양받았다가 곧바로 팔기도 했다. 김구라는 "거기서도 갖고 계셨으면 한 10억 정도 이상은 어쨌든 간에 벌었는데"라며 아쉬워했다.

김구라가 "나도 사실 첫 번째 결혼은 실패했다"며 공감하자 이계인은 "결혼 생활은 실패할 수도 있다. 그런데 사기당한 거랑 실패는 다르다"고 잘라 말했다. 그는 "이제는 쓴웃음으로 승화시키는 것 아니냐"는 김구라의 말에도 "웃음으로 승화는 못 시킨다"고 못 박았다.

한편 이계인은 1997년 10세 연하 여성과 다시 결혼했지만 이혼했다. 그는 지난해 방송에서 세 번째 결혼 소식을 전했다.해 방송에서 세 번째 결혼 소식을 전했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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