이창훈이 심형래 소개로 아내를 만나게 됐다고 밝힌다.

이창훈이 심형래 소개로 아내를 만나게 됐다고 밝힌다.

이창훈이 심형래 소개로 아내를 만나게 됐다고 밝힌다.21일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 이창훈이 17세 나이 차이를 극복한 아내와의 러브스토리를 공개한다.이창훈은 미모의 아내와 함께 등장한다. 개그우먼 이성미가 첫 만남을 묻자, 그는 “과거에 여러 여성과 교제했지만 결혼까지는 힘들었다. 이후 구체적인 이상형을 떠올리며 1년간 배우자를 만나길 기도했다”고 고백한다. 이어 “심형탁의 소개로 만났다. 영화 속 한 장면처럼 노래가 들리며 미모의 여성이 등장했는데, 그게 바로 아내였다”고 회상한다.당시 41세였던 이창훈은 24세 아내에게 첫눈에 반해 전화번호부터 받아냈다고 덧붙인다. 아내는 “남편이 많아도 서른 살 정도인 줄 알았다. 나중에 검색해 보니 나이 차이가 너무 많이 나더라”라고 말하면서도 “멋있어서 후회하지 않았다”고 답해 달달한 분위기를 자아낸다.올해 환갑을 맞은 이창훈은 체중과 소화 건강에 대한 고민을 털어놓는다. 그는 55세 때 94kg까지 쪘다며 “소화가 안 돼 배가 부글부글하고 장 건강이 무너진 느낌이었다”고 말한다. 이후 16kg을 감량한 이창훈은 확연히 다른 다이어트 전후 사진으로 놀라움을 안긴다.이창훈은 최근 주식 투자로 속앓이한 사연도 전한다. 식사 도중 아내가 “요즘도 스트레스로 소화 안 된 적 있냐”고 묻자, 그는 “주식 때문에 스트레스받는다. 원래 주식에 관심 없었는데 남의 이야기를 듣고 시작했다가 홀랑 다 날렸다”며 눈물을 머금는다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr