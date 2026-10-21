최준희가 쌍커풀 재수술 근황을 밝혔다./사진='준희'

최준희가 쌍커풀 재수술 근황을 밝혔다./사진='준희'

배우 고(故) 최진실의 딸 인플루언서 최준희가 쌍꺼풀 재수술을 받은 근황을 공개했다.최준희는 지난 20일 자신의 유튜브 채널 '준희'를 통해 '여러분이 제일 기다려준 절개 쌍수 VLOG, 후기'라는 제목의 영상을 올렸다.공개된 영상에서 최준희는 "눈매교정, 윗앞트임, 절개 쌍꺼풀 재수술을 받았다"며 "쌍꺼풀이 살짝 풀려서 한 번 더 절개로 손을 봤다. 라인이 너무 마음에 들고 눈매교정도 아주 탄탄하게 됐다"고 만족해했다. 이어 수술 한 달 반 뒤의 모습을 공개하며 "성형 체질인가 보다. 이전 쌍꺼풀에 비해 마음에 들게 자리 잡았고 부기도 빨리 빠졌다"고 덧붙였다.최준희는 거듭된 성형 수술의 배경에 대해 솔직한 심경을 밝혔다. 그는 "사실 마켓을 열고 싶을 때마다 성형을 하는 것"이라며 자신이 홍보·판매하는 다이어트 및 부기 완화 제품의 효과를 직접 증명하기 위한 목적도 있다고 설명했다.이어 "남편은 약간 보수적이라 성형을 더는 안 해도 될 것 같다고 반대했지만, 부기가 얼마나 잘 빠지는지 직접 보여드려야 했다"라며 "나의 외모 집착은 끊을 수 없다"고 털어놨다. 앞으로 성형을 그만하라는 팬의 댓글에는 "한 109만 번은 더 할 것"이라며 유쾌하게 응수했다.고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸인 최준희는 과거 루푸스 투병으로 체중이 96kg까지 늘었으나, 혹독한 다이어트를 통해 40kg대까지 감량하며 많은 응원을 받았다. 이후 인플루언서로 활발한 활동을 이어오고 있다. 지난 5월에는 11세 연상의 비연예인과 결혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr