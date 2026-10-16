케이티, 송중기./사진=텐아시아DB

최화정이 송중기에게 받은 선물을 자랑했다./사진='안녕하세요 최화정이에요'

배우 송중기, 케이티 부부의 단란한 근황이 알려졌다.지난 15일 최화정의 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 '관리의 신 최화정! 아침에 꼭 챙겨먹는 그릭요거트 요리 5종 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 최화정은 그릭요거트를 활용한 터키시 에그를 요리하던 중 올리브오일을 꺼내 들며 "중기가 선물했다. 송중기"라고 친분을 뽐냈다.최화정은 "자기 와이프와 이탈리아에서 첫 수확한 올리브오일이라고 하더라. 둘이서 수확한 거라 너무 귀하다"고 설명했다. 오일 병에 그려진 사다리 타는 두 아이의 귀여운 그림을 가리키며 "여기 있는 아가들이 자기네 아기라고 하더라"고 덧붙였다.이어 "너무 귀해서 공복에 먹을 때만 먹는데 오늘 특별히 써준다"라며 요리에 곁들인 뒤 "향이 다르다"며 감탄했다.송중기는 2023년 1월 영국 출신 배우 케이티 루이스 사운더스와 재혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr