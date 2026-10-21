사진 = 유튜브 채널 '우리엄마이경실 및 롤링썬더'
사진 = 유튜브 채널 '우리엄마이경실 및 롤링썬더'
개그우먼 이경실이 딸에게 대학 등록금 1년치를 내줬지만 자퇴 연락을 받았다고 밝혔다.

21일 '우리엄마이경실 및 롤링썬더' 채널에는 "내가 더 이상 행복하지가 않아"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이경실과 딸은 함께 정신건강의학과를 방문해 기질 검사를 받았다. 딸은 "저에게 엄마라는 존재가 굉장히 큰데 엄마와의 경험이 많지 않다"며 "그 크기에 비해 항상 갈증을 느끼는 것 같다"고 고백했다.
이경실, 딸 대학 등록금 1년치 내줬더니 자퇴..."그만두겠다는 말보다 심장이 쿵"
이경실의 딸은 초등학교 5학년 때 캐나다로 건너가 21세까지 11년을 그곳에서 지냈다. 그는 어릴 때도 일이 많은 엄마 대신 할머니와 지낸 날이 더 많았다. 엄마와 속 이야기를 나누는 친구들이 부러웠다고도 전했다.

딸의 캐나다 대학 시절 이야기도 이어졌다. 당시 그는 그곳 대학 연극영화과 3학년이었고, 이경실은 1년치 등록금을 이미 지불했다. 하지만 손수아는 한국에서 여름방학을 보내고 캐나다로 돌아간 뒤 얼마 안 가 자퇴하겠다는 뜻을 알려왔다.

이경실은 "1년 수업료를 다 냈는데 너무 황당하잖아요"라며 "내가 어떻게 벌어서 지금 얘네들이 이렇게 보내고 있는지 너무 엄마로서 어이가 없잖아요"라고 당시를 회상했다.
사진 = 유튜브 채널 '우리엄마이경실 및 롤링썬더'
사진 = 유튜브 채널 '우리엄마이경실 및 롤링썬더'
그는 "내가 큰소리가 나서 얘한테 뭔가 상처를 줘야 될까 봐"라며 딸에게 전화를 걸지 않았다고 설명했다. 두 사람은 2박 3일 동안 문자로만 대화를 주고받았다.

문자를 주고받던 중 딸에게서 "엄마, 내가 더 이상 행복하지가 않아"라는 메시지가 왔다. 이경실은 "문자가 딱 오는데 쿵 내려앉더라고요"라고 그 순간의 감정을 표현했다. 이어 딸에게 "그럼 와야지. 엄마가 너 행복하라고 보냈는데 네가 행복하지 않다면 와야지"라고 답장했다.

대신 이경실은 딸의 결정을 받아들이며 한 가지 약속을 받아냈다. 그는 "너의 의견을 내가 먼저 소중히 여기고 들어주는 거니까"라며 나중에 왜 안 말렸느냐고 탓하지 말라고 일렀다. 손수아는 한국에 돌아온 뒤 뜻대로 풀리지 않은 일도 있었지만 엄마를 탓한 적은 없었다.

손수아는 "저도 마음이 분주하고 여유가 없으면 아무리 누가 힘든 일을 겪어도 저도 힘드니까 그걸 피하게 되죠"라며 엄마를 감쌌다.

이어 "지금은 사실 막 그거에 대해서 원망이 있거나 그렇지 않아요"라면서도 "앞으로도 저는 이런 갈증은 엄마한테 있을 거라고 생각해서 소통하고 또 토해낼 수 있는 시간이 있었으면 좋겠다"고 바랐다.

한편 이경실은 1966년생으로, 1992년 일반인 남성과 결혼했다가 2003년 이혼했다. 이후 2007년 9살 연상의 사업가와 재혼했다. 자녀로는 딸 손수아와 아들 손보승을 두고 있다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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