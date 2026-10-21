이경실, 딸 대학 등록금 1년치 내줬더니 자퇴..."그만두겠다는 말보다 심장이 쿵"

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '우리엄마이경실 및 롤링썬더'

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개그우먼 이경실이 딸에게 대학 등록금 1년치를 내줬지만 자퇴 연락을 받았다고 밝혔다.21일 '우리엄마이경실 및 롤링썬더' 채널에는 "내가 더 이상 행복하지가 않아"라는 제목의 영상이 게재됐다.이경실과 딸은 함께 정신건강의학과를 방문해 기질 검사를 받았다. 딸은 "저에게 엄마라는 존재가 굉장히 큰데 엄마와의 경험이 많지 않다"며 "그 크기에 비해 항상 갈증을 느끼는 것 같다"고 고백했다.이경실의 딸은 초등학교 5학년 때 캐나다로 건너가 21세까지 11년을 그곳에서 지냈다. 그는 어릴 때도 일이 많은 엄마 대신 할머니와 지낸 날이 더 많았다. 엄마와 속 이야기를 나누는 친구들이 부러웠다고도 전했다.딸의 캐나다 대학 시절 이야기도 이어졌다. 당시 그는 그곳 대학 연극영화과 3학년이었고, 이경실은 1년치 등록금을 이미 지불했다. 하지만 손수아는 한국에서 여름방학을 보내고 캐나다로 돌아간 뒤 얼마 안 가 자퇴하겠다는 뜻을 알려왔다.이경실은 "1년 수업료를 다 냈는데 너무 황당하잖아요"라며 "내가 어떻게 벌어서 지금 얘네들이 이렇게 보내고 있는지 너무 엄마로서 어이가 없잖아요"라고 당시를 회상했다.그는 "내가 큰소리가 나서 얘한테 뭔가 상처를 줘야 될까 봐"라며 딸에게 전화를 걸지 않았다고 설명했다. 두 사람은 2박 3일 동안 문자로만 대화를 주고받았다.문자를 주고받던 중 딸에게서 "엄마, 내가 더 이상 행복하지가 않아"라는 메시지가 왔다. 이경실은 "문자가 딱 오는데 쿵 내려앉더라고요"라고 그 순간의 감정을 표현했다. 이어 딸에게 "그럼 와야지. 엄마가 너 행복하라고 보냈는데 네가 행복하지 않다면 와야지"라고 답장했다.대신 이경실은 딸의 결정을 받아들이며 한 가지 약속을 받아냈다. 그는 "너의 의견을 내가 먼저 소중히 여기고 들어주는 거니까"라며 나중에 왜 안 말렸느냐고 탓하지 말라고 일렀다. 손수아는 한국에 돌아온 뒤 뜻대로 풀리지 않은 일도 있었지만 엄마를 탓한 적은 없었다.손수아는 "저도 마음이 분주하고 여유가 없으면 아무리 누가 힘든 일을 겪어도 저도 힘드니까 그걸 피하게 되죠"라며 엄마를 감쌌다.이어 "지금은 사실 막 그거에 대해서 원망이 있거나 그렇지 않아요"라면서도 "앞으로도 저는 이런 갈증은 엄마한테 있을 거라고 생각해서 소통하고 또 토해낼 수 있는 시간이 있었으면 좋겠다"고 바랐다.한편 이경실은 1966년생으로, 1992년 일반인 남성과 결혼했다가 2003년 이혼했다. 이후 2007년 9살 연상의 사업가와 재혼했다. 자녀로는 딸 손수아와 아들 손보승을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr