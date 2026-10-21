사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯 포유'

사진 제공 = TV CHOSUN '미스트롯 포유'

'미스트롯 포유' TOP7이 일곱 빛깔 무대로 진검승부에 나선다.오는 22일 방송되는 TV CHOSUN '미스트롯 포유' 22회에서는 '별들의 전쟁' 특집의 열기가 이어진다. 지난주 트롯 스타들과 듀엣 호흡을 맞춘 TOP7이 이번에는 홀로 무대에 올라 실력을 겨룬다. 팀의 운명이 걸린 중요한 대결인 만큼 일곱 명 모두 자신의 강점을 살린 필살기를 꺼내 든다.이날 허찬미는 자신의 파란만장한 가수 인생을 녹여낸 무대로 뭉클한 감동을 선사한다. 윤시내의 '인생이란'을 선곡해 화려한 퍼포먼스를 내려놓고 오직 목소리로 승부한다. 수차례 좌절을 딛고 다시 일어선 '트롯 오뚝이' 허찬미의 노래에 현장은 금세 눈물바다가 된다.특히 허찬미는 "팬분들이 계셨기에 끝까지 도전할 수 있었고, 이 자리에 올 수 있었다"라며 선곡에 담은 특별한 의미를 털어놓는다. 과연 허찬미의 진심이 관객들의 표심까지 움직일 수 있을지 관심이 모인다.그런가 하면 TOP7 막내 윤윤서는 14살이라는 나이가 믿기지 않는 성숙한 감성으로 현장을 놀라게 한다. 계은숙의 '연정'을 부르며 사랑과 이별의 애절한 정서를 능숙하게 표현한 것. 이에 신승태는 "누가 14살이라고 믿겠냐"며 "성인과 비교해도 곡 해석 능력이 뛰어나고 앞으로가 더 기대된다"라며 감탄을 쏟아낸다.이 밖에도 TOP7의 개성을 살린 무대가 잇따른다. '감성 거인' 홍성윤은 채은옥의 '빗물'로 쓸쓸한 가을 정취를 전한다. '길꺾정' 길려원은 조미미의 '바다가 육지라면'으로 구성진 꺾기 실력을 뽐낸다. 여기에 윤태화는 한민의 '어차피 떠난 사람'으로 정통 트롯 강자다운 탄탄한 내공을 보여주고, 염유리는 이미자 '여자의 일생'에 성악과 트롯을 접목한 자신만의 색깔을 입힌다.서로 다른 매력으로 무장한 TOP7의 무대에 안성훈은 "정말 '미스트롯4' 결승을 보는 것 같다"라며 놀라움을 감추지 못한다. 춘길 또한 "어쩜 일곱 명의 색깔이 다 다르냐"라며 감탄한다. 물오른 기량으로 맞붙는 TOP7 가운데 과연 누가 결승 진출에 한 발짝 더 다가설지 주목된다.한편 TV CHOSUN '미스트롯 포유'는 오는 22일 목요일 밤 10시 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr