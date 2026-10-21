사진 = 송선미 인스타그램

배우 송선미가 따뜻한 메시지와 함께 눈부신 미모를 자랑해 눈길을 끌고 있다.송선미는 최근 자신의 인스타그램을 통해 "평범한 하루도 마음먹기에 따라 특별해지는 것 같아요. 오늘은 작은 행복이 많이 찾아오는 하루였으면 좋겠어요🍀여러분~좋은 아침이에요🌞"라는 글과 함께 사진을 공개했다.공개된 사진 속 송선미는 붉은 벽돌 담장을 배경으로 차분하면서도 독보적인 감성을 자아내고 있다. 포근한 느낌의 그레이 컬러 집업 재킷을 입고 손으로 머리를 살짝 만지며 먼 곳을 응시하는 포즈로 그윽한 아우라를 완성했다. 특히 화장기 적은 수수한 얼굴에도 빛나는 물광 피부와 단아한 단발머리가 어우러져 자연스러우면서도 한층 더 우아해진 비주얼을 선보였다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "완전 예뻐요" "너무 예뻐" "멋있어요" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "항상 이쁜 모습 감사합니다" 등 다양한 반응을 남기며 응원을 더했다.한편 1974년생인 송선미는 52세이며 TV조선 '퍼펙트 라이프'에 출연해 자기관리 비법을 밝힌 바 있다. 방송에서 오십견 극복과 어깨 안정성을 강화하는 픽스텐 운동을 한다며 송선미는 "얼마 전까지 연극을 했는데 체력이 너무 떨어져서 2주 동안 아무것도 하고 싶지 않았다. 그래서 체력을 키워야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.송선미는 "기상 직후 혹은 자기 전에 독서를 하면 정신건강에 좋은 것 같아서 30분씩이라도 읽고 있다"며 그 후에는 케일, 바나나, 견과류, 자두, 코코넛 워터를 넣고 믹서기에 갈아서 주스를 만들었다. 밀가루와 탄수화물을 먹지 않는다는 송선미는 "밀가루, 탄수화물 등을 먹으면 너무 졸리고 힘든데 이걸 마시면 몸이 가볍다"며 "주스를 마시면 하루가 가볍게 시작된다"고 덧붙였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr