‘AOA 탈퇴’ 지민, 난해함을 포인트로…1박2일동안 독특한 패션 세계

그룹 AOA 출신 지민이 캠핑장에서도 독특한 패션 감각을 뽐냈다.지민은 최근 자신의 SNS에 "1박 2일 캠핑 왔습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지민은 강가에 설치된 텐트 안에 앉아 캠핑을 즐기고 있다. 푸른 하늘과 산을 배경으로 환하게 웃으며 손을 흔드는 모습이다.특히 눈길을 끈 것은 지민의 난해한 캠핑 패션이다. 지민은 회색 오버핏 맨투맨에 분홍색 패턴 모자를 착용했다. 여기에 풍성한 털 장식이 달린 갈색 부츠를 매치해 독특한 스타일링을 완성했다.캐주얼한 맨투맨부터 귀여운 분홍색 모자, 겨울 분위기가 물씬 풍기는 털부츠까지 각기 다른 분위기의 아이템을 한데 섞었다. 각각의 아이템이 강한 존재감을 드러내면서 다소 난해한 조합이 완성됐다.평소에도 과감한 색상과 독특한 디자인의 의상을 즐겨 입는 지민은 이번에도 자신만의 확고한 패션 취향을 드러냈다. 캠핑이라는 편안한 공간에서도 평범함을 벗어난 스타일링으로 시선을 사로잡았다.한편 지민은 2012년 그룹 AOA로 데뷔했으며, 2020년 팀에서 탈퇴했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr