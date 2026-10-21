사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

사진 = 허남준 인스타그램

독보적인 비주얼과 압도적인 분위기로 팬들의 마음을 사로잡은 배우 허남준이 근황을 공개했다.허남준은 최근 자신의 인스타그램 계정에 'gluet'이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 허남준은 정교하게 스트라이프 패턴이 들어간 블랙 재킷을 입고 깊은 눈빛으로 시선을 사로잡는다. 깔끔하게 정돈된 헤어스타일과 날카로운 턱선이 조화를 이루며 세련된 분위기를 연출했고 살짝 고개를 돌린 포즈에서는 독보적인 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서는 제품을 손에 들고 차분한 표정으로 정면을 응시하며 감각적인 매력을 더했다. 또한 화이트 스트라이프 셔츠를 입고 카메라를 바라보는 모습에서는 이전과 다른 다정한 분위기를 자아내며 색다른 매력을 드러냈다.사진을 접한 팬들은 "무슨말이 필요해" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "허남준 화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "잘생겼어요" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.한편 SBS 드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡아 대세 배우로 입지를 다진 허남준은 1993년생으로 33세이며 SBS '멋진 신세계'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 허남준의 차기작은 tvN '고래별'이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr