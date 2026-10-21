권성민 PD가 평소 서바이벌 예능을 즐겨 보지 않는다고 밝혔다. / 사진제공=웨이브

권성민 PD가 기존 서바이벌 예능과 '더 커뮤니티2'의 차이점을 언급했다.21일 서울 영등포구 콘텐츠웨이브 사옥에서 웨이브 오리지널 예능 '더 커뮤니티2: 보이지 않는 손'(이하 '더 커뮤니티2')을 연출한 권성민 PD와 만났다.'더 커뮤니티2'는 서로 다른 자원과 권한을 가진 참가자들이 거래와 협상, 때로는 전쟁을 통해 생존을 겨루는 서바이벌 예능이다. 게임과 우승보다는 출연진 간의 이해관계와 감정을 중심으로 이야기가 전개된다는 점에서 기존 서바이벌 예능과 차별화됐다는 평가를 받았다.권 PD는 '더 커뮤니티2'만의 차별점으로 몰입감을 꼽았다. 그는 "다른 서바이벌 프로그램에는 제작진을 대신하는 딜러가 있어 출연자들의 행동에 개입하거나 게임의 균형을 맞춘다. 하지만 딜러가 있으면 몰입이 깨지는 부분이 있다고 생각했다"고 밝혔다. 이어 "저희는 현장에서 딜러도 없이 TTS 음성으로 안내하고, 출연자들이 하루 일과를 마친 뒤 저녁 인터뷰 때만 제작진과 만나도록 했다"고 설명했다.이러한 연출 방식에는 권 PD의 개인적인 취향도 반영됐다. 그는 평소 서바이벌 예능을 즐겨 보지 않는다며 "규칙 설명을 듣다가 지치기도 하고, 설명을 들어도 직접 해봐야 이해할 수 있지 않냐"고 털어놨다. 이어 "보통 서바이벌 프로그램은 출연자들이 본 촬영에 앞서 연습 게임까지 진행하지만, 시청자들은 규칙 설명을 듣고 바로 게임을 봐야 하니 몰입하기 어려운 부분이 있다"고 덧붙였다.권 PD는 자신처럼 서바이벌 예능을 즐겨 보지 않는 사람들도 쉽게 몰입할 수 있는 프로그램을 만들고 싶었다고 했다. 그는 "저 같은 사람도 쉽고 재밌게 볼 수 있는 서바이벌 예능을 만들고자 했다"면서도 "원래 서바이벌을 좋아하시는 분들까지 함께 봐주실 줄은 예상하지 못했다. 감사한 마음"이라고 말했다.이어 '더 커뮤니티2'를 '사회실험'으로 바라보는 시각에 대해서는 "그 표현을 별로 좋아하지 않는다. 현실의 일부를 재구성한 '시뮬레이션 쇼'라는 표현이 더 적절할 것 같다. 게임 '문명'과 비슷하다고 생각한다"고 말했다. 그는 "사회실험이라고 하면 인간의 밑바닥을 보여줘야 할 것 같은데 그런 모습을 보고 싶지는 않다"며 "출연자들이 그 안에서 재미있게 즐기기를 바랐다"고 웃었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr