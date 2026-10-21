불꽃 파이터즈가 시즌 첫 3연패에 빠졌다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 시즌 첫 3연패에 빠졌다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

불꽃 파이터즈가 시즌 첫 3연패에 빠졌다.불꽃 파이터즈는 오는 25일 오후 2시 서울 고척 스카이돔에서 강릉영동대와 시즌 18번째 직관 경기를 치른다.강릉영동대는 대학야구에서 꾸준히 성적을 내온 팀이다. 2024년 전국대학야구선수권대회와 2023년, 2019년 대통령기 전국대학야구대회에서 우승했다. LG 트윈스 문성주, 두산 베어스 최지강, 삼성 라이온즈 양도근 등 프로 선수 45명을 배출했다.최근 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서도 내야수 원상윤이 삼성 라이온즈의 지명을 받았다. 이번 경기에는 팀 내 승리와 탈삼진 1위를 기록 중인 투수를 비롯해 중심 타자들이 출전할 예정이다.파이터즈에게는 부담스러운 상대다. 지난 19일 방송을 기준으로 파이터즈는 3연패를 기록 중이다. 시즌 4패 가운데 3패를 한양대, 부산과기대, 대학 국가대표팀에 당했다. 대학팀을 상대로 유독 고전했던 만큼 이번 경기에서도 쉽지 않은 승부가 예상된다.특히 파이터즈는 올 시즌 15승을 목표로 내걸었지만, 최근 연패로 제동이 걸렸다. 창단 이후 처음으로 3경기 연속 패배를 기록한 상황에서 강릉영동대를 상대로 분위기를 바꿀 수 있을지가 관건이다.이날 경기에서는 가수 소향이 애국가를 제창한다. 소향은 경기 시작에 앞서 고척 스카이돔에서 애국가를 부를 예정이다.불꽃 파이터즈와 강릉영동대의 경기는 오는 25일 오후 2시 고척 스카이돔에서 열린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr