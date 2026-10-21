서정연이 딸 김소현의 말에 상처받고 눈물을 흘렸다. / 사진='연애박사' 방송 화면 캡처

서정연이 딸 김소현의 말에 상처받고 눈물을 흘렸다. / 사진제공=키이스트

배우 서정연이 '연애박사'에서 딸 김소현의 말에 상처받고 눈물을 흘렸다.서정연은 현재 방송 중인 ENA 드라마 '연애박사'에서 임유진(김소현 분)의 엄마 서미영 역으로 출연하고 있다. 서미영은 남편이 운영하는 카센터에서 경리로 일하며 가족을 챙기는 인물이다.서정연은 그동안 딸을 걱정하고 응원하는 엄마의 모습을 보여줬다. 늦은 시간까지 공부하는 유진을 챙기거나 함께 마스크팩을 하며 연애 이야기를 나눴다. 딸의 대학원 합격 소식에는 기뻐하기도 했다. 가족들이 모인 자리에서는 농담을 주고받으며 편안한 분위기를 만들었다.지난 20일 방송된 6회에서는 유진과 미영 사이에 갈등이 벌어졌다. 미영은 카센터 손님에게 받은 과일을 딸에게 보여주며 자랑했다. 하지만 유진은 과일을 준 사람이 박민재의 엄마라는 사실을 알고 있었다. 유진은 "우리가 거지야? 책도 좀 보고 생각도 하고 상식 좀 키워! 그러니까 이딴 거나 거지처럼 받아오지. 엄만 자존심도 없어?"라며 화를 냈다.예상하지 못한 딸의 말에 미영은 아무런 대꾸도 하지 못했다. 이후 주방에서 쌀을 푸던 미영은 혼자 눈물을 흘렸다. 서정연은 울음을 참으려다 결국 눈물을 쏟는 모습으로 딸에게 상처받은 엄마의 심정을 표현했다.이어 유진이 뒤늦게 사과하러 찾아오자 미영은 딸을 끌어안았다. 그는 유진의 등을 토닥이며 "엄마가 미안해"라고 말했다. 딸의 말에 상처받았지만, 오히려 자신이 미안하다고 말하는 엄마의 모습이 그려졌다.서정연은 이번 방송에서 평소 가족들과 웃으며 지내던 모습과는 다른 모습을 보여줬다. 특히 딸의 말에 아무런 반응을 하지 못하는 장면부터 홀로 눈물을 흘리는 장면까지 서미영의 감정 변화를 연기했다. 유진의 연애가 본격적으로 시작된 가운데 앞으로 모녀 관계가 어떻게 달라질지도 관심을 끈다.'연애박사'는 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr