사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

그룹 아이브(IVE) 장원영이 펩시와 함께한 사진에서 사랑스러움과 시크함을 오가는 매력을 뽐냈다.장원영은 최근 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 펩시 콜라 광고 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 검은색 소파 앞에 앉아 한 손으로 턱을 괸 채 펩시 캔을 얼굴 옆에 들고 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 어깨가 드러나는 검은색 오프숄더 상의에 카키색 하의를 매치했으며 길게 늘어뜨린 갈색 머리카락이 청순한 분위기를 더한다. 또렷한 눈매와 도톰한 입술, 은은한 분홍빛 메이크업이 어우러져 인형 같은 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 장원영은 바닥에 앉아 여러 개의 펩시 캔을 위로 쌓아 올린 채 카메라를 올려다보고 있다. 한 손으로 캔을 받치고 다른 손으로 맨 위의 캔을 잡은 포즈가 장난스러운 분위기를 자아낸다. 어깨를 드러낸 검은색 상의와 짧은 카키색 하의 사이로 늘씬한 팔다리가 드러나며 커다란 눈으로 카메라를 응시하는 표정이 사랑스러운 매력을 더한다.또 다른 사진에서 장원영은 펩시 캔을 카메라 가까이 내밀며 얼굴을 살짝 가린 채 윙크하고 있다. 입술을 쭉 내민 익살스러운 표정과 반짝이는 링 귀걸이가 어우러져 발랄한 분위기를 연출했다. 화면을 가득 채운 펩시 캔 뒤로 장원영의 또렷한 눈매와 매끈한 피부가 돋보인다.마지막 사진에서 장원영은 펩시 캔을 한쪽 볼에 가까이 댄 채 카메라를 응시하고 있다. 얼굴을 가까이서 촬영한 구도 속에서 커다란 눈과 오뚝한 코, 분홍빛 입술이 선명하게 드러난다. 길게 내려오는 갈색 머리카락과 검은색 상의가 어우러져 청순하면서도 세련된 분위기를 완성했다.장원영이 사진에서 선보인 제품은 펩시의 '제로 슈거 프리바이오틱 콜라 요거트 플레이버'다. 특유의 빨간색과 파란색 로고에 청록색을 더한 캔 디자인이 눈길을 끌며, 장원영은 제품을 얼굴 옆에 들거나 여러 개 쌓아 올리는 등 다양한 포즈로 사진을 완성했다.한편 장원영이 속한 아이브는 스포티파이 'DIVE ACADEMY' 특별 공연에 참여했으며, 오는 26일 새 EP 'Looks Can Kill' 발매를 앞두고 있다. 장원영은 아이브의 새 앨범 활동을 준비하며 음악과 광고 등 다양한 분야에서 활약을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr