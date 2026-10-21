정용화와 홍승희가 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다. / 사진제공=A+E Global Media

정용화와 홍승희가 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다. / 사진제공=A+E Global Media

배우 정용화와 홍승희가 '밑도 끝도 없이, 너다'에서 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.오는 24일 첫 방송되는 라이프타임 드라마 '밑도 끝도 없이, 너다'는 키스신을 찍지 않는 톱스타와 자신을 드라마 속 여주인공이라고 믿는 여성이 만나면서 벌어지는 로맨스를 그린다.정용화는 극 중 인기와 연기력을 갖췄지만, 키스신만큼은 찍지 않는다는 원칙을 가진 톱스타 엄태봉 역을 맡았다. 홍승희는 엄태봉을 오랫동안 좋아해 온 은둔형 상속녀 오해라를 연기한다. 오해라는 사고를 당한 뒤 자신을 드라마 속 보디가드 여주인공 차홍두라고 믿게 되는 인물이다.두 사람은 서로 다른 환경에서 살아오다 드라마를 계기로 만나 사랑에 빠진다. 정용화와 홍승희는 함께 촬영하며 느낀 점을 밝혔다. 정용화는 "홍승희와의 연기가 너무 좋았다"며 "현장에서 아이디어를 많이 공유하며 재미있게 촬영했다"고 말했다.홍승희 역시 정용화와의 호흡에 만족감을 나타냈다. 그는 "선배님과 이 작품을 촬영할 수 있어 다행이고 감사한 마음"이라며 "현장 분위기를 편안하게 만들어 주시고 늘 배려해 주셨다"고 밝혔다. 이어 "어떤 연기를 해도, 장난을 쳐도, 항상 잘 받아 주신 덕분에 함께한 순간들이 편안하고 즐거웠다"고 덧붙였다.'밑도 끝도 없이, 너다'는 오는 24일 밤 10시 50분 라이프타임 채널에서 첫 방송된다. 국내에서는 티빙과 LG채널, 해외에서는 OTT 플랫폼 Viu(뷰)를 통해 시청할 수 있다. 일본에서는 어크로스(ACROSS)를 통해 현지 OTT 플랫폼에 공개될 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr