정민아와 동하 사이에 묘한 기류가 감돈다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

정민아와 동하 사이에 묘한 기류가 감돈다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

정민아와 동하 사이에 묘한 기류가 감돈다.21일 방송되는 KBS 1TV 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 18회에서는 강다미(정민아 분)와 차승윤(동하 분)이 구제시장에서 데이트를 연상케 하는 시간을 보낸다.앞서 차승윤은 의상 디자이너를 꿈꾸는 강다미와 시장에 함께 가기로 약속했다. 이후 '황금어패럴' 수석 디자이너로 출근한 그는 작은엄마 전진희(강경헌 분)가 부모님의 사고에 연루됐을 가능성을 의심하기 시작했다.공개된 사진에는 시장에서 가까운 거리를 두고 마주 선 강다미와 차승윤의 모습이 담겼다. 두 사람은 서로를 바라보며 이전과는 다른 분위기를 보인다. 특히 강다미는 차승윤을 향해 처음으로 설렘을 느끼기 시작한다.차승윤은 강다미의 디자이너 도전을 응원하며 실질적인 조언도 건넨다. 함께 시장을 둘러보는 과정에서 두 사람의 관계가 어떻게 달라질지가 이번 회차의 관전 요소다.한편 전진희는 최근 달라진 차승윤의 태도를 수상하게 여긴다. 과거의 비밀을 숨기고 있는 그는 아들 차도윤(배지완 분)을 자신의 뜻대로 움직이려 한다. 차도윤이 관심을 보이는 강다미에게도 접근할 예정이다.조미미(김희정 분)는 딸 강다미를 위해 모아둔 돈을 둘째 아들 강대치(김종훈 분)의 빚을 갚는 데 써야 할지 고민한다. 아들의 빚 문제로 딸을 위해 준비한 돈까지 내놓아야 할 처지에 놓인 셈이다.박지영(조미령 분)도 곤란한 상황을 맞는다. 조미미 소유 건물에 병원을 개원한 주경호(공정환 분) 밑에서 일하게 된 박지영은 조미미와 관련된 주경호의 부탁을 받고 난처해한다. 그는 주경호의 눈치를 살피며 상황을 피할 방법을 찾는다.'엄마가 미쳤어요' 18회는 이날 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr