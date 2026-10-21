사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 연인 경수와 함께한 가을 일상을 공개하며 변함없는 애정전선을 보여줬다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "가을 기록🍂"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 경수와 함께 커다란 거울 앞에 쪼그려 앉아 휴대전화로 사진을 찍고 있다. 검은색 아우터에 청바지를 입은 순자는 한 손으로 하트 모양을 만들고 있으며 검은색 모자와 마스크를 착용한 경수가 옆으로 얼굴을 가까이 기울여 다정한 분위기를 자아낸다. 두 사람의 뒤로는 'BBH BOUNDARY'라는 문구가 적힌 대형 포스터가 자리해 눈길을 끈다.이어진 사진에서 31기 순자는 기와지붕과 나무 기둥이 돋보이는 한옥 건물 앞에 서서 환하게 웃고 있다. 흰색 상의에 밝은 색상의 카디건을 걸치고 검은색 와이드 팬츠를 매치해 단정한 가을 스타일링을 선보였다. 어깨 아래로 내려오는 긴 머리카락과 목에 두른 스카프가 부드러운 분위기를 더하며 카메라를 향한 밝은 미소가 사랑스러운 매력을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 31기 순자는 실내에 놓인 나무 장식물 옆에서 한쪽 다리를 뒤로 들어 올린 채 장난스러운 포즈를 취하고 있다. 흰색 상의와 검은색 팬츠 차림에 길게 늘어뜨린 스카프가 어우러져 편안하면서도 세련된 분위기를 보여준다. 양팔을 옆으로 벌리고 카메라를 바라보는 모습에서는 환한 표정과 자연스러운 매력이 돋보인다.마지막 사진에서 31기 경수는 같은 공간에서 순자와 비슷한 포즈를 취하고 있다. 검은색 재킷과 바지를 입고 한 손에는 휴대전화를 든 채 다른 손으로 뒤로 들어 올린 발을 잡고 있다. 고개를 옆으로 돌린 모습과 한쪽 다리로 균형을 잡은 자세가 익살스러운 분위기를 자아내며, 앞선 순자의 사진과 나란히 보는 재미를 더한다.이를 본 팬들은 "두분의 가을 기록 덕분에 흐믓하고 달달한 가을밤이 되었네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "예쁘게 아껴주며 사랑하세요", "제발 결혼까지", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.31기 순자와 경수는 ENA·SBS Plus '나는솔로'에서 서로를 최종 선택한 뒤 실제 연인으로 발전한 커플이다. 지난 5월 방송 종영 이후 공개 열애를 이어가며 SNS를 통해 함께한 일상을 꾸준히 공유하고 있다.최근에도 두 사람은 가을 데이트 사진을 공개하며 애정을 드러냈다. 생활한복을 맞춰 입은 커플 사진으로 화제를 모았으며 추석 연휴에는 등산과 식사를 함께한 모습도 공개했다. 당시 경수는 순자와 함께 찍은 사진에 "선참선녀의 사생활"이라는 문구를 덧붙여 눈길을 끌었다.31기 순자는 경수와 공개 열애를 이어가며 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr