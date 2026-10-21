/사진=A2O LITE 공식 인스타그램 캡처

이수만 A2O엔터테인먼트의 키 프로듀서가 신인 걸그룹 A2O LITE(에이투오 라이트)의 음악방송 1위 달성을 축하했다.A2O LITE는 지난 20일 공식 SNS 채널을 통해 이수만과 영상통화를 나누는 모습이 담긴 영상을 올렸다.영상에는 음악방송 1위 트로피를 확인하고 환호하는 A2O LITE 멤버들의 모습이 담겼다. 화면 속 이수만은 "축하해"라고 화답하며 멤버들을 다독였다. 이어 그는 "오늘 음식 많이 먹도록 해. 먹을 만해"라는 말과 함께 손가락 하트 포즈를 취했고, "나도 열심히 하겠다"고 덧붙였다.A2O LITE는 20일 SBS Life '더쇼'에서 데뷔곡 'NEON'(네온)으로 1위 트로피를 품에 안았다. 지난 13일 정식 데뷔 이후 일주일 만에 거둔 지상파 케이블 음악방송 첫 성과다.앞서 데뷔 당일인 지난 13일 오후 10시 77위로 멜론 톱100에 진입한 'NEON'은 약 29시간 만인 14일 오후 11시 1위 자리를 꿰찼다. 2021년 8월 해당 차트 개편 이래 데뷔곡 기준 최단 시간 정상 기록이다.A2O LITE와 신인 보이그룹 A2O SOUL의 데뷔 이 프로듀서의의 국내 가요계 복귀작이라는 점에서도 화제를 모았다. 이 프로듀서는 2023년 보유 중이던 SM엔터테인먼트 지분 14.8%를 하이브에 넘기는 과정에서 3년 국내 경업 금지 약정을 맺었다. 조항의 효력이 올해 2월 말로 마무리되면서 국내 행보를 본격화했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr