이혜성이 하영의 증조부 친일 논란 사태에 대해 소신 발언을 했다./사진=텐아시아DB

이혜성이 하영의 증조부 친일 논란 사태에 대해 소신 발언을 했다./사진='이혜성의 1% 북클럽'

서울대 출신 방송인 이혜성이 증조부의 친일 행적으로 활동을 중단한 배우 하영의 사태를 화두로 꺼내며 연좌제와 역사적 책임에 대한 소신 발언을 남겼다.지난 20일 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽'에는 '지금 우리가 살고 있는 사회는 정의로울까? | 정의란 무엇인가'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에서 마이클 샌델의 저서 '정의란 무엇인가'를 소개하던 이혜성은 "최근 한 공인의 증조부가 친일 행적이 밝혀지며 논란이 됐다. 어떤 사람은 분노를 표출하고 어떤 사람은 신중론을 펼쳤다"라며 말문을 열었다. 실명을 직접 거론하지는 않았으나 최근 증조부의 친일 이력으로 파장을 빚은 하영을 연상시키는 대목이었다.이혜성은 "과거사 문제와 과거사를 둘러싼 당사자들, 가해국과 피해국 사이 손해 배상 문제는 어제오늘 일이 아니다"라며 "역사적 문제는 이견이 없지만 조상의 죄를 우리가 대신 속죄해야 하나. 국가는 과거의 역사적 잘못을 사죄해야 하나"라고 질문을 던졌다.이어 "우리가 정의를 논할 때는 누구나 갖고 싶어 하는 것도 나누지만 과오와 실수에 대한 책임을 어떻게 나누냐도 문제다. 이 똥 누가 다 치울 거냐. 한 사람만 치우면 억울하지 않나"라고 털어놨다. 그러면서 "똥을 눈 사람이 치우면 억울하다. 그런데 죄송하다고 이야기하면서 책임을 지는 건 쉬운 일이 아니다"라고 덧붙였다.이혜성은 철학자 알래스데어 매킨타이어의 관점을 빌려 "우리 역사에서 자랑스러운 부분, 좋은 부분만 떼오고 기분 나쁜 부분은 도려내는 식으로 그런 식으로 선택적으로 역사 의식을 물려받을 수는 없다"며 "좋든 싫든 과거 조상들이 한 것들까지 다 안고 태어나는 거다. 결국 나는 어떤 거대한 이야기, 거대한 스토리의 일부일 수밖에 없다"라고 강조했다.앞서 하영은 방송과 인터뷰에서 한양 최초의 서양 의학 전문 의원을 연 인물이라며 증조부 안상호를 언급한 바 있다. 그러나 안상호가 1918년 조선총독부 기관지 매일신보 인터뷰에서 "나는 일본 사람과 똑같다. 조선 옷은 한 벌도 없다", "조선 사람과 상종하는 일이 없다"라며 극단적인 내선일체 생활상을 보이고, 이왕직 전의로 근무하며 식민 통치 체제에 협력한 친일 행적이 재조명되며 거센 비판에 직면했다.해당 논란의 여파로 하영은 넷플릭스 '중증외상센터' 후속 시즌에서 하차했으며, 이미 촬영을 마친 SBS 드라마 '승산 있습니다' 역시 내년 2월 방송 예정이었으나 편성에서 제외되며 무기한 연기됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr