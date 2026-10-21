배우 안용준이 약 4억9000만원대 사기 및 문서위조 혐의로 고소당했다고 알려졌다. / 사진=안용준 SNS

배우 안용준이 약 4억9000만원대 사기 및 문서위조 혐의로 고소당했다고 알려졌다. / 사진=안용준 SNS

배우 안용준이 약 4억9000만원대 사기 및 문서위조 혐의로 고소당했다고 알려졌다. 유명 배우들과 전속계약을 체결한 것처럼 서류를 제시해 투자를 권유했다는 의혹이 제기됐다.21일 한국일보 보도에 따르면 고소인 정모 씨는 이날 안용준을 사기, 사문서위조 및 위조사문서행사, 사인위조 등의 혐의로 부산 해운대경찰서에 고소했다.이번 사건은 공연과 팬미팅, 음반 제작 등을 위한 투자 과정에서 불거졌다. 정 씨 측은 안용준이 유명 배우들의 이름이 기재된 전속계약서를 보여주며 투자를 제안했고, 수익금 배분도 약속했다고 주장했다. 그러나 정 씨 측은 해당 계약서에 적힌 이름과 서명, 날인 등이 실제 당사자들의 것이 아닌 것으로 의심하고 있다. 이에 관련 서류가 위조됐을 가능성을 제기하며 고소장을 제출했다.대형 연예기획사와의 음반 제작 계약을 둘러싼 의혹도 나왔다. 고소인 측은 안용준이 해당 계약이 체결됐다고 설명했으나 실제로는 성사되지 않았으며, 자금 입금을 증명하기 위해 제시한 인보이스 역시 위조된 것으로 보고 있다.정 씨 측이 주장하는 피해 규모는 총 4억8963만원이다. 다만 이 금액에는 돌려받지 못한 투자금뿐 아니라 정 씨가 다른 투자자 등 제삼자로부터 반환을 요구받고 있다고 주장하는 금액도 포함된 것으로 알려졌다. 현재까지 제기된 의혹은 고소인 측의 주장으로, 안용준의 혐의가 확인되거나 법적으로 확정된 것은 아니다. 안용준의 구체적인 입장은 아직 전해지지 않았다.안용준은 2006년 드라마 '사랑과 야망'으로 데뷔했다. 이후 '주몽'에서 주몽의 아들 유리 역을 맡아 이름을 알렸으며, '반올림3', '경성스캔들', '전우치', '신의 퀴즈', '비밀의 집' 등 여러 작품에 출연했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr