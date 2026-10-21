백진영이 '무명전설2'에 합류한다./사진제공=MBN

가수 백지영(50)이 ‘무명전설2’에 합류한다. 오디션 예능에 출연하는 건 지난 4월 종영한 '1등들' 이후 처음이다. '1등들'은 이민정, 붐이 진행을 맡았고, '무명전설2'는 장민호와 김대호가 MC로 나선다.MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’이 올 겨울 시즌2로 돌아온다. 발라드와 댄스를 아우르는 가수이자 오디션 베테랑인 백지영이 ‘레전드 국민가수’로 함께한다.‘무명전설’은 유명, 무명을 떠나 오로지 실력으로만 승부하는 초대형 트로트 오디션이다. 지난 5월 ‘1대 전설’ 성리를 탄생시키며 막을 내렸다. 결승전이 펼쳐진 최종회는 최고 시청률 10.1%를 기록했다.시즌2에서는 일찌감치 ‘탑 프로단’으로 ‘트로트 4대 천왕’ 남진, 주현미, 조항조, 설운도를 캐스팅했다. 여기에 백지영이 ‘국민가요대전’의 ‘레전드 국민가수’로서 가세한다.‘총 맞은 것처럼’, ‘사랑 안해’, ‘잊지 말아요’, ‘내 귀에 캔디’ 등 수많은 히트곡을 보유한 백지영은 호소력 짙은 목소리와 섬세한 감정 표현이 무기다. 넘치는 흥과 끼로 파격적인 댄스곡들도 히트시켰다.특히 백지영은 Mnet ‘슈퍼스타K6·7’, ‘보이스 코리아’ 시즌1·2를 비롯해 TV CHOSUN ‘내일은 국민가수’, JTBC ‘싱어게인3, 4’, '1등들' 등 다양한 음악 오디션 프로그램에서 심사위원으로 활약한 바 있다. 참가자들의 가창력은 물론 노래에 담긴 감정과 표현력, 자신만의 색깔까지 살펴온 오디션 베테랑인 만큼, 이번 ‘무명전설2’에서 그가 어떤 트로트 원석을 발굴하며 키워낼지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr