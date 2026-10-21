이준수가 과거 연애사부터 자신의 성향까지 털어놨다. / 사진='TEO 테오' 유튜브 캡처

이준수가 과거 연애사부터 자신의 성향까지 털어놨다. / 사진='TEO 테오' 유튜브 캡처

배우 이종혁의 둘째 아들 이준수가 과거 연애사부터 자신의 성향까지 털어놨다.21일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '내 새끼의 연애3'에 출연하는 이종혁과 이준수의 스페셜 토크 영상이 게재됐다.이종혁은 연애 예능 출연을 앞둔 둘째 아들 이준수를 바라보며 "어디로 튈지 몰라 걱정스럽다"고 솔직한 심경을 내비쳤다. 이어 "탁수는 예상이 되는데 얘는 럭비공 같은 애"라고 하자 이준수는 "예상되면 재미없다"고 소신을 밝혔다.이준수는 연애 스타일에 대해선 아버지를 닮아 다소 서툴고 무뚝뚝한 츤데레 성향이라며 다정한 애정 표현이 쑥스럽다고 말했다. 이어 과거 연애 횟수를 묻자 초등학교 시절을 포함해 총 다섯 번이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 모바일 메시지 이모티콘으로 마음을 전했던 당시를 언급하며, 일주일 남짓 짧게 만났던 풋풋한 시절을 회상했다.그러나 대학에 진학한 이후로는 썸만 탔고 연애 성과가 없었다고 인정했다. 이준수는 "짝사랑 많이 했다"고 말했다. 그러면서 마음에 드는 이성을 만난다면 어떻게 하겠냐는 말에 "말을 아예 못 걸 것 같다"며 수줍은 면모를 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr