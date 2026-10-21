가수 겸 배우 유진과 배우 기태영 부부가 카메라를 바라보고 있다. / 사진=기태영 SNS

사진=기태영 SNS

배우 유진과 기태영 부부가 신혼 같은 일상을 공유했다.기태영은 지난 20일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 기태영이 부부 동반 나들이에 나선 모습. 특히 두 사람은 신혼부부 분위기를 연상시킬 정도로 다정하고 달달한 분위기를 보여 눈길을 끌었다.한편 유진은 1981년생으로 올해 46세다. 1997년 데뷔해 올해 28주년을 맞았다. 2011년에는 3살 연상의 기태영과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr