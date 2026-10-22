곽민경이 자신을 향한 '재벌가 금수저설'의 실체를 고백했다. / 사진='민와와' 유튜브 캡처

곽민경이 자신을 향한 '재벌가 금수저설'의 실체를 고백했다. / 사진='민와와' 유튜브 캡처

'환승연애4' 출신 곽민경이 자신을 향한 '재벌가 금수저설'의 실체에 대해 고백했다.지난 20일 곽민경은 자신의 유튜브 채널 '민와와'에 '손절썰부터 금수저썰까지 추측읽기 해봤습니다'라는 제목의 영상을 게재했다. 곽민경은 팬들이 보낸 다양한 질문과 추측에 답했다.곽민경은 '엄청난 부잣집 공주일 것 같다'는 추측을 언급했다. 그는 "'맞다'라고 해야 재밌을 것 같다"고 말했다. 이어 "'금수저가 맞고 공주도 맞고 어렸을 때부터 성에 살았다' 이렇게 얘기하는 걸 기대하실 것 같다"라면서도 "매우매우 부잣집은 아니"라고 설명했다.다만 부모님의 든든한 조력과 양육 환경에 대해서는 솔직히 인정했다. 곽민경은 "성장하면서 필요한 거나 해야 될 것들에 대해서는 지원을 아낌없이 받았다"면서도 "매우 부잣집까지는 아니고 지원을 부모님이 많이 해주신 케이스"라고 덧붙였다.곽민경은 티빙 연애 예능 '환승연애4'에 출연해 화제를 모았다. 현재 개인 유튜브 채널을 통해 다채로운 일상을 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr