'나솔' 34기 여자 자기소개가 펼쳐졌다./사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔' 34기 여자 자기소개가 펼쳐졌다./사진제공=SBS Plus, ENA

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 34기의 러브라인이 ‘자기소개’로 인해 요동쳤다.지난 21일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘다둥이 특집’ 34기 솔로녀들의 자기소개와, 첫 데이트 선택 및 데이트 현장이 펼쳐졌다.이날 ‘자기소개’에서 영숙은 “나이는 88년생이고, 인테리어 자재 회사에서 근무하고 있다”고 밝혔다. 이어 그는 “8자매의 막내딸인데, 언니들이 모두 결혼해 조카만 16명”이라고 해 모두를 놀라게 했다. “목표와 계획이 뚜렷한 남자가 이상형”이라는 영숙은 “장거리 연애도 괜찮다”고 열린 자세를 보였다.정숙은 “93년생이고 회계사다. 2녀 1남 중 둘째”라고 소개한 뒤, 대학 시절부터 힙합 동아리 활동을 해왔다며 즉석에서 댄스를 선보였다. 순자는 “91년생이며, 13년 차 간호사다. 2남 2녀 중 장녀”라고 말했다. 그러면서 그는 “남사친은 0명이다”, “평소에 회사 아니면, 운동, 집이다. ‘집순이’인 절 밖으로 이끌어줄 남자를 만나고 싶다”고 어필했다.94년생 한의사인 영자는 “제가 첫째고 남동생이 둘 있다”고 장녀임을 알렸다. 또 그는 “전 무조건 제가 좋아하는 사람을 만났다. 제가 먼저 꼬시는 편”이라고 당찬 연애관을 보였다. 옥순은 “93년생으로 11년 차 임상병리사이며, 2녀 1남 중 둘째”라고 설명했다. 이어 “헬스와 필라테스, 등산을 즐긴다”고 덧붙였다.91년생인 현숙은 “외국계 제약회사에서 일하고 있다. 가족관계는 여동생, 남동생을 두고 있는 장녀”라고 자신을 소개했다. 그는 “운동을 한때 주6일씩 할 만큼 좋아하고, 악기로는 첼로를 연주한다”고 해 감탄을 자아냈다. 이상형으로는 “책임감 있고 신뢰할 수 있는 사람, 외모적으로는 체격이 있는 남자”라고 밝혔다.자기소개가 끝나자 34기는 각자 방에서 서로의 속마음을 공유했다. 솔로남들은 모두 순자를 호감 리스트에 두고 있어서 묘한 경쟁 기류를 형성했다. 영수는 “(순자 님이) 결혼 관점에서 봤을 때 여성이 갖춰야 될 걸 다 갖추고 있다”고 극찬했다.솔로녀들은 영철에 관심을 보였다. 순자는 “영철 님은 호감 상대에게 적극적으로 표현하는 편 같다”며 영자와 현숙을 영철의 1-2위 순위 같다고 예상했다. 이에 영자는 “전 전쟁은 하고 싶지 않은데”라며 주위의 눈치를 살폈고, 영숙은 “세상이 그렇게 호락호락한 줄 아냐?”고 받아쳤다. 현숙은 영자를 의식한 듯 침묵 속에 어색한 미소를 지었다.모두가 공용 거실에 모이자 영철은 갑자기 현숙에게 ‘공개 플러팅’을 했다. 그는 데이트 메뉴에 대한 주제를 꺼내면서 현숙에게 “단백질 좋아하신다고 했는데 그럼 셰이크만 먹어도 되냐?”고 농담했다. 그는 현숙이 치킨을 좋아한다는 말을 들은 뒤, ‘솔로나라 34번지’가 있는 홍천에 사는 친구에게 전화를 걸어 ‘치킨 맛집’을 수소문했다. 모두 앞에서 자신을 향한 호감을 티 내는 영철의 모습에 현숙은 인터뷰에서 “어떻게 반응해야 할지 모르겠더라”며 부담감을 토로했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr