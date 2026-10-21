나나 측이 강도 사건과 관련해 추가 입장문을 냈다. / 사진=텐아시아DB

나나 측이 강도 사건과 관련해 추가 입장문을 냈다. / 사진=텐아시아DB

배우 나나 측이 지난해 발생한 강도 사건 가해자의 잇따른 허위 주장과 역고소를 비판하며 추가 법적 대응 상황을 전했다.21일 나나의 소속사 써브라임은 공식 입장문을 통해 "강도상해 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 가해자가 판결에 불복해 항소했다"고 밝혔다.소속사는 "피고인은 현재까지도 피해자들에게 진심 어린 반성이나 사과 없이 수많은 증거와 증인이 있음에도 '자신은 흉기를 들고 들어오지 않았다'는 명백한 허위 주장을 반복하고 있으며, 1심에서 선고된 형이 과하다며 항소까지 제기했다"고 설명했다. 이어 가해자가 다수의 방송사와 언론사에 억울함을 호소하는 편지를 보내고 있다며 이를 지속적인 2차 가해라고 비판했다.특히 가해자는 나나를 살인미수와 강도상해 혐의로 역고소한 것으로 알려졌다. 이에 나나 역시 무고 혐의로 맞고소했고 수사기관은 참고인 조사와 휴대전화 포렌식 등을 거쳐 가해자를 무고 혐의로 기소했다.소속사는 "그 결과 '피고인의 주장이 전부 명백한 거짓이라는 판단에 따라' 피고인은 무고죄로 기소되었으며 현재 법원의 재판을 앞두고 있다"고 설명했다.또한 가해자의 보복 및 재범 가능성에 대한 우려를 표하며 "당사는 이번 사건으로 심각한 피해를 입은 아티스트와 가족들이 더 이상 허위 주장과 2차 가해로 고통받는 일이 없기를 바란다"고 강조했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr