배우 안은진이 겨울 화보를 공개했다./ 사진=더블유 코리아

배우 안은진이 겨울 화보를 공개했다./ 사진=더블유 코리아

배우 안은진이 겨울 화보를 공개했다./ 사진=더블유 코리아

배우 안은진이 겨울 화보를 공개했다.패션 매거진 더블유 코리아는 안은진과 함께한 11월호 커버 화보를 공개했다. 이번 화보에서 그는 이탈리아 브랜드 에르노의 2026 가을·겨울 컬렉션을 착용하고 겨울 패션을 선보였다.공개된 사진 속 안은진은 다양한 아우터를 활용해 차분한 분위기를 연출했다. 간결한 디자인의 의상에 자연스러운 포즈를 더하며 평소 작품에서 보여준 모습과는 또 다른 매력을 드러냈다.안은진은 최근 유튜브 채널 '요정재형'에 출연해 MBC 드라마 '연인' 촬영 당시 감독에게 "저 좀 예뻐해 주세요. 저는 사랑받아야 잘되는 사람이에요"라고 부탁했던 일화를 공개했다.해당 발언을 두고 온라인에서는 반응이 엇갈렸다. 촬영 과정에서 어려움을 겪던 배우가 자신의 상태를 솔직하게 전달한 것이라는 의견이 나온 반면, 감독에게 정서적인 배려까지 요구하는 것은 지나치다는 지적도 제기됐다.현재 출연 중인 KBS2 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 역시 최근 대사 논란에 휩싸였다. 지난 18일 방송된 10회에서는 안은진이 연기하는 이미도가 한태승(이주안)을 모욕하는 동료 변호사에게 성추행과 강제 탈의를 언급하며 위협하는 장면이 등장했다. 이미도는 상대를 향해 "나는 1분 후에 너를 성추행할 거야"라고 경고했다. 이어 상대의 바지를 벗겨 망신을 주겠다는 취지의 발언도 했다.방송 이후 성추행을 상대방을 제압하는 수단으로 활용한 대사가 부적절하다는 비판이 이어졌다. 특히 해당 장면을 통쾌한 대응처럼 묘사한 대본과 연출을 두고 시청자들의 지적이 나왔다.시청률도 부진하다. '너 말고 다른 연애'는 첫 방송에서 전국 기준 2.6%를 기록했지만, 최근 9회와 10회에서는 1.8%까지 떨어졌다.한편 안은진이 참여한 더블유 코리아 11월호 화보는 공식 홈페이지와 SNS를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr