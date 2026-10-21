사진 = 신예은 인스타그램

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배우 신예은이 '코스모폴리탄 뷰티 어워즈' 커버를 장식하며 다채로운 매력을 선보였다.신예은은 최근 자신의 인스타그램에 "✨ 코스모폴리탄뷰티어워즈 시세이도 "라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신예은은 창가에 앉아 어깨를 살짝 움츠린 채 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 턱선 부근까지 내려오는 검은색 단발머리에 섬세한 자수 장식이 들어간 흰색 민소매 의상을 입어 청순한 분위기를 자아낸다. 한쪽 무릎을 세우고 손을 가볍게 얹은 자연스러운 자세가 부드러운 매력을 더한다.이어진 사진에서 신예은은 붉은색과 분홍색 꽃이 풍성하게 담긴 커다란 꽃다발을 품에 안고 카메라를 바라보고 있다. 흰색 의상 위로 드러난 가녀린 어깨선과 얼굴을 감싸는 단발머리가 어우러져 사랑스러운 분위기를 완성했다. 꽃다발 사이로 살짝 고개를 돌린 모습에서는 또렷한 이목구비와 맑은 눈빛이 돋보인다.또 다른 사진에서 신예은은 머리카락을 깔끔하게 올려 묶고 풍성한 프릴 장식이 돋보이는 흰색 의상을 입었다. 바닥에 앉아 한 손을 허리에 얹고 다른 손으로 눈가를 가볍게 감싼 채 시선을 옆으로 향하고 있다. 햇빛을 받은 얼굴과 어깨에 부드러운 그림자가 드리워지며 앞선 사진과는 다른 차분하고 우아한 분위기를 보여준다.마지막 사진에서 신예은은 머리카락을 뒤로 단정하게 넘긴 채 얼굴을 가까이 담은 화보를 공개했다. 카메라를 향한 커다란 눈망울과 자연스러운 분홍빛 입술이 눈길을 끄는 가운데, 흰색 프릴 의상 사이로 드러난 목선과 어깨선이 단아한 매력을 살린다. 특히 잡티 없이 매끈해 보이는 피부와 은은한 윤기가 돋보이며 깨끗하고 청초한 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "너무아름다우시다", "볼때마다 기분좋아지는 미모", "너무 예뻐", "아름다워요", "진짜 공주님", "미모부터 패션 헤어까지 최고로 아름다우세요" 등의 댓글을 달았다.이가운데 신예은은 올해로 16회를 맞은 '코스모폴리탄 뷰티 어워즈'의 커버 모델로 선정된 것으로 알려졌다. 이번 화보는 'ONE FACE TWO LIGHTS'라는 콘셉트로 진행됐으며 신예은은 시세이도의 '리바이탈에센스 스킨 글로우 파운데이션'과 '리바이탈에센스 스킨 매트 파운데이션'을 활용해 서로 다른 피부 표현을 선보였다. 신예은은 ENA 드라마 '닥터 섬보이'에 출연한 데 이어 뷰티 화보 등 다양한 활동을 이어가고 있다.한편 1998년생인 신예은은 28세로 넷플릭스 드라마 '더 글로리'에서 박연진(임지연 분)의 아역 시절을 연기하며 얼굴을 알렸다. 이후로도 드라마 tvN '정년이', JTBC '백번의 추억' 등에서 열연하며 많은 사랑을 받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr