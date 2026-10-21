이연희가 여유로운 일상을 공개했다. / 사진=이연희 SNS

이연희가 여유로운 일상을 공개했다. / 사진=이연희 SNS

배우 이연희가 꽃꽂이를 배우는 여유로운 일상을 공개했다.이연희는 지난 20일 자신의 SNS에 "처음 수업 받아본 꽃꽂이"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 이연희는 화려한 꽃바구니를 들고 활짝 웃고 있다. 이연희의 손에 들린 꽃바구니는 꽃꽂이 수업을 들으면서 직접 만든 것으로 다채로운 색감이 눈길을 끈다.이연희는 긴 생머리에 화장기 없는 얼굴로 수수한 스타일링을 완성했다. 특히 출산 후에도 여전히 청순한 분위기를 뽐내며 감탄을 자아냈다. 이연희는 "하는 동안엔 힐링도 되고 재밌었던, 무엇보다 웃음이 끊기지 않았던 시간"이라고 소감을 밝혔다.이연희는 2020년 2세 연상의 비연예인 남성과 결혼했다. 2024년 9월 첫딸을 품에 안았다.이연희는 지난해 연극 '꽃의 비밀'에서 모니카 역을 맡아 무대에 올랐다. 드라마와 영화에 이어 연극까지 활동 영역을 넓히며 배우로서 행보를 이어가고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr