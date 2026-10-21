사진 = 전종서 인스타그램

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배우 전종서가 운동복 차림의 거울 셀카를 공개하며 늘씬한 몸매와 장난스러운 매력을 뽐냈다.전종서는 최근 자신의 인스타그램에 "오운완"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 전종서는 검은색 긴소매 상의에 짙은 남색 바지를 입고 거울 앞에서 휴대전화를 들고 있다. 상의 위로 흰색 줄무늬가 들어간 검은색 운동용 조끼를 착용한 모습이다. 한 손으로 눈가에 브이 포즈를 취하고 입술을 살짝 벌린 표정이 장난스러운 분위기를 자아내며 몸을 옆으로 틀어 드러낸 잘록한 허리라인이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 전종서는 양팔을 머리 위로 높이 뻗고 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있다. 상체를 뒤로 살짝 젖힌 채 입을 벌리고 카메라를 바라보는 모습에서 발랄한 매력이 드러난다. 몸에 밀착되는 검은색 상의와 여유로운 핏의 바지가 대비를 이루며 날씬한 실루엣을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 전종서는 긴 머리카락을 한쪽으로 늘어뜨리고 얼굴을 가까이 담은 거울 셀카를 선보였다. 한 손을 턱에 가볍게 댄 채 휴대전화 화면을 바라보고 있으며 촉촉한 광택이 감도는 입술을 살짝 벌려 시선을 사로잡는다. 은은한 분홍빛 볼과 또렷한 눈매가 어우러져 화장기 짙지 않은 자연스러운 비주얼이 돋보인다.마지막 사진에서 전종서는 고개를 옆으로 기울이고 손가락을 얼굴 가까이에 댄 채 카메라를 바라보고 있다. 길게 내려오는 짙은 갈색 머리카락 사이로 매끈한 얼굴선과 오뚝한 콧대가 드러난다. 입술을 살짝 벌린 표정과 손끝을 활용한 포즈가 어우러지며 특유의 개성 있는 분위기를 완성했다.한편 1994년생으로 32세인 전종서는 넷플릭스 영화 '도차비'를 통해 새로운 액션 사극에 도전하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr