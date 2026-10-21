배우 강소라가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 강소라가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

한의사와 결혼한 배우 강소라가 소속사의 우려에도 무협을 향한 남다른 애정을 이어가고 있다고 밝힌다.21일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 365회는 '이름이 곧 장르' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 강소라를 비롯해 요리 연구가 심영순, 농구선수 이현중, 대중음악 평론가 임진모가 출연한다.강소라는 이날 방송에서 평소 단아하고 우아한 이미지와는 다른 취향을 공개한다. 무협 작품에 깊이 빠져 있다는 그는 관련 지식을 쏟아내며 유재석과 이야기를 나눈다.앞서 강소라가 유튜브에 공개한 무협 입문 강의 영상은 조회수 290만회를 넘어섰다. 강소라는 소속사가 자신의 무협 관련 활동을 두고 반가움과 걱정을 동시에 나타내고 있다고 밝혀 웃음을 안긴다.유재석 역시 어린 시절 무협 소설 '영웅문'을 읽으며 무협에 관심을 갖게 됐다고 말한다. 공통의 관심사를 발견한 두 사람은 무협 이야기에 몰두하고, 강소라는 "연예인과 무협 이야기를 나누는 건 처음"이라며 유재석을 위해 직접 준비한 헌정시까지 선보인다.두 딸을 키우는 일상도 소개한다. 6살과 4살 자녀를 둔 강소라는 딸에게 무공 호흡법을 알려준 경험과 무협을 활용한 자신만의 육아 방식을 공개한다. 이와 함께 배우로 활동하며 쌓아온 연기 경험도 돌아볼 예정이다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr