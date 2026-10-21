이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다. / 사진제공=KBS
이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다. / 사진제공=KBS
개그우먼 이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다.

21일 오후 6시 공개되는 KBS 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '누구나 가슴 속에 찌질함 한 스푼쯤 품고 살잖아요'(이하 '누가찌품') 3회에는 드라마 '그해 우리는'의 이나은 작가가 게스트로 출연한다. 이은지, 통닭천사, 구름약사와 함께 '미련'을 주제로 이야기를 나눈다.
이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다. / 사진제공=KBS
이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다. / 사진제공=KBS
이은지는 자신의 20대를 바쳤던 tvN '코미디빅리그'를 떠올렸다. 그는 "최선을 다해서 후회는 없지만, 미련은 있다"고 털어놨다. 프로그램이 종영한 뒤에도 회의할 때면 "내가 코빅 할 때는~"이라는 말을 자주 꺼낸다고 밝혔다.

녹화 도중에도 '코미디빅리그' 이야기가 이어지자 통닭천사는 "오늘 몇 번째 얘기하는 거예요?"라며 이은지를 타박했다. 이에 이은지는 "다시 하라면 못 할 것 같다. 그냥 제일 열심히 살았던 때라서 자꾸 얘기하게 되는 것"이라고 설명했다.

구름약사는 현재 남편과 연애하던 시절 한 차례 헤어졌던 경험을 공개했다. 당시 잦은 다툼 때문에 결혼하기 어렵다고 생각해 먼저 이별을 통보했지만, 이후 미련이 남아 "친구라도 하자"며 연락했다고 밝혔다. 그는 다시 만난 날 기쁜 마음에 눈물을 쏟았다고 말했다.

통닭천사는 "나는 그리움은 하나도 없고, 미련에 완전 몰빵한 사람"이라고 자신을 소개했다. 갖지 못한 물건에 미련을 느끼지만 정작 구매한 뒤에는 택배 상자도 열어보지 않는 경우가 있다고 털어놨다.

이 밖에도 전 연인의 사진을 지우는 행동과 이별 후 미련이 더 오래 남는 상황 등을 놓고 이야기를 나눈다. 이은지는 "이런 감정을 계속 느끼니까 우리가 사람인 것"이라고 말했다.

'누가찌품' 3회는 21일 오후 6시 KBS 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서 공개된다.

박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr

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