이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다. / 사진제공=KBS

이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다. / 사진제공=KBS

개그우먼 이은지가 종영한 '코미디빅리그'에 여전히 미련이 남아 있다고 고백했다.21일 오후 6시 공개되는 KBS 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'의 '누구나 가슴 속에 찌질함 한 스푼쯤 품고 살잖아요'(이하 '누가찌품') 3회에는 드라마 '그해 우리는'의 이나은 작가가 게스트로 출연한다. 이은지, 통닭천사, 구름약사와 함께 '미련'을 주제로 이야기를 나눈다.이은지는 자신의 20대를 바쳤던 tvN '코미디빅리그'를 떠올렸다. 그는 "최선을 다해서 후회는 없지만, 미련은 있다"고 털어놨다. 프로그램이 종영한 뒤에도 회의할 때면 "내가 코빅 할 때는~"이라는 말을 자주 꺼낸다고 밝혔다.녹화 도중에도 '코미디빅리그' 이야기가 이어지자 통닭천사는 "오늘 몇 번째 얘기하는 거예요?"라며 이은지를 타박했다. 이에 이은지는 "다시 하라면 못 할 것 같다. 그냥 제일 열심히 살았던 때라서 자꾸 얘기하게 되는 것"이라고 설명했다.구름약사는 현재 남편과 연애하던 시절 한 차례 헤어졌던 경험을 공개했다. 당시 잦은 다툼 때문에 결혼하기 어렵다고 생각해 먼저 이별을 통보했지만, 이후 미련이 남아 "친구라도 하자"며 연락했다고 밝혔다. 그는 다시 만난 날 기쁜 마음에 눈물을 쏟았다고 말했다.통닭천사는 "나는 그리움은 하나도 없고, 미련에 완전 몰빵한 사람"이라고 자신을 소개했다. 갖지 못한 물건에 미련을 느끼지만 정작 구매한 뒤에는 택배 상자도 열어보지 않는 경우가 있다고 털어놨다.이 밖에도 전 연인의 사진을 지우는 행동과 이별 후 미련이 더 오래 남는 상황 등을 놓고 이야기를 나눈다. 이은지는 "이런 감정을 계속 느끼니까 우리가 사람인 것"이라고 말했다.'누가찌품' 3회는 21일 오후 6시 KBS 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에서 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr