방송인 정형돈이 서울 성수동에 식당을 개점했다. / 사진=텐아시아DB

방송인 정형돈이 최근 문을 연 돈가스 전문점에 대한 방문 후기가 공개되면서 음식의 맛과 가격 등을 두고 엇갈린 반응이 나오고 있다.20일 유튜브 채널 '재슐랭가이드'에는 '(최초공개) 정형돈 돈가스집 솔직후기'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다. 영상에는 유튜버가 서울 성수동에 위치한 정형돈의 돈가스 전문점을 방문해 직접 음식을 맛보는 모습이 담겼다.유튜버는 영업 시작 약 한 시간 전에 식당에 도착해 대기 없이 첫 번째 손님으로 입장했다고 밝혔다. 그는 일반 돈가스, 치즈 돈가스 등 여러 메뉴를 주문해 시식했다.돈가스에 대해서는 익숙한 옛날 돈가스의 맛이라고 평가했다. 그는 "특별히 대단한 맛은 아니지만, 튀김옷이 바삭하고 부담 없이 즐길 수 있는 맛"이라며 "시장에서 판매하는 돈가스를 갓 튀겨 먹는 느낌이다. 전반적으로 담백하다"고 설명했다.아쉬운 점도 언급했다. 그는 "자르는 과정에서 치즈가 접시에 다 흘러나왔다"며 "아쉽지만 영업 첫날인 만큼 충분히 그럴 수 있다고 생각한다"고 말했다.영상 공개 이후에는 음식의 가격과 구성을 두고 의견이 엇갈렸다. 일부 누리꾼은 성수동의 다른 음식점과 비교했을 때 가격 대비 경쟁력이 떨어진다고 지적했다. 일반 배달 돈가스보다 조금 나은 수준이라는 평가도 나왔다. 반면 정형돈의 새로운 사업을 응원하는 목소리도 있었다.실제 매장에서 제공하는 메뉴판에 따르면 일반 돈가스는 13,900원, 치즈돈가스는 14,900원이다. 이 밖의 메뉴도 11,900원에서 14,900원 사이로 가격이 책정돼 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr