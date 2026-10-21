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배우 음문석(44)이 오랜 시간 사랑을 키워온 모델 연인과 내년 1월 결혼한다.21일 텐아시아 취재에 따르면 음문석은 오는 2027년 1월 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 예비 신부는 모델로 활동 중인 여성으로, 두 사람은 오랜 교제 끝에 부부의 연을 맺는다.음문석은 가까운 이들에게만 소식을 전하며 조용히 결혼을 준비해온 것으로 알려졌다. 소속사에서도 대표에게만 결혼 계획을 알렸으며, 다른 직원들에게는 아직 소식이 전해지지 않은 것으로 파악됐다.음문석은 과거 인터뷰에서 결혼에 대한 생각을 밝힌 바 있다. 2021년 영화 '파이프라인' 관련 인터뷰 당시 "결혼 계획이 아직 없다"면서도 "마음에 드는 사람이 나타나면 곧바로 결혼할 수도 있다"며 가능성을 열어뒀다. 당시에는 연기 활동과 가족을 챙기는 일에 집중하고 싶다고 했었다.1982년생인 음문석은 2005년 가수 SIC으로 연예계에 데뷔했다. 음악과 연기를 병행하며 활동하던 그는 2019년 SBS 드라마 '열혈사제'에서 장룡 역을 맡아 대중에게 이름을 알렸다. 개성 강한 외모와 능청스러운 연기, 독특한 말투로 캐릭터를 살리며 주목받았다.이후 드라마 '편의점 샛별이', '안녕? 나야!', '아라문의 검'과 영화 '범죄도시2', '육사오' 등에 출연하며 활동 무대를 넓혔다. 코미디와 액션을 오가는 연기로 작품마다 존재감을 보탰다.최근까지도 안방극장과 스크린을 오가며 활동을 이어왔다. 지난해 디즈니+ 시리즈 '조각도시'와 SBS 드라마 '모범택시3' 등에 출연했으며, 올해는 나홍진 감독의 영화 '호프'에서 양배 역을 맡았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr