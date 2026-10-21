가수 타쿠야가 여자친구를 공개한다/ 사진=JTBC ‘톡파원 25시’

가수 타쿠야가 여자친구를 공개한다/ 사진=JTBC ‘톡파원 25시’

가수 타쿠야가 여자친구를 공개한다.21일 방송되는 JTBC '톡파원 25시' 229회에서는 1992년 LA 폭동을 직접 겪은 썬킴의 증언과 함께 강원도 원주, 인도네시아 족자카르타 여행기가 소개된다. 방송인 임우일도 게스트로 출연한다.이날 썬킴은 '썰사(史)' 코너에서 LA 폭동 당시의 상황을 전한다. 1992년 서던캘리포니아대학교에서 유학 중이었던 그는 폭동이 발생하자 목숨을 잃을 수도 있다는 생각에 유서까지 작성했다고 밝힌다.썬킴은 폭동 발생 직후 사람들이 몰려왔던 상황과 건물 옥상에서 직접 목격한 '루프톱 코리안' 의 모습을 설명한다. '루프톱 코리안'은 당시 폭동으로 경찰의 보호를 받기 어려웠던 한인들이 상점 등을 지키기 위해 옥상에 올라가 무장한 모습을 가리킨다. 당시 한인 사회에 폭동 상황을 알렸던 '라디오코리아' 최영호 앵커도 출연해 현장의 이야기를 전한다.한편 임우일은 약 6개월 만에 '톡파원 25시'를 다시 찾는다. 지난 출연 당시 선보였던 춤을 다시 추는가 하면, 이번에는 출장 톡파원으로도 나설 예정이다. 강원도 원주 여행에는 타쿠야가 참여한다. 타쿠야는 여자친구를 처음으로 공개하고 함께 원주를 찾는다.두 사람이 방문한 첫 장소는 소금산이다. 약 972m 구간을 운행하는 케이블카를 타고 이동한 뒤 200m 길이의 출렁다리를 건넌다. 이후 원주 전통시장의 만두 골목에서 음식을 맛보고 '원주 댄싱 카니발' 현장도 방문한다. 축제에서는 예상하지 못했던 스타와 마주친다고 전해졌다.인도네시아 족자카르타 여행에서는 독특한 교통수단이 소개된다. 내부에서 대변을 보면 벌금이 부과되는 슬리핑 버스를 비롯해 사람의 힘으로 움직이는 수동 곤돌라를 체험한다.JTBC '톡파원 25시'는 21일 오후 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr