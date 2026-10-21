NMIXX 'Birthday Wish' MV Behind / JYP Entertainment

NMIXX 'Birthday Wish' MV Behind / JYP Entertainment

NMIXX 'Birthday Wish' MV Behind / JYP Entertainment

걸그룹 엔믹스(NMIXX)의 신곡 'Birthday Wish'(버스데이 위시)가 멜론 '톱 100' 차트 5위에 오르며 미니 6집 'Strange Muse'(스트레인지 뮤즈) 활동의 산뜻한 출발을 알렸다.지난 19일 공개된 이 곡은 20일 자정 기준 국내 최대 음원 플랫폼 멜론의 메인 차트인 '톱 100'에서 5위를 기록했다. 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 새 미니앨범 'Strange Muse'는 싱가포르와 홍콩 등 다수 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 정상을 차지하며 글로벌 음원 파워를 입증했다.음원 차트 호성적에 이어 소속사는 21일 타이틀곡 'Birthday Wish' 뮤직비디오 촬영 현장의 생생한 비하인드 스틸을 대거 공개했다.공개된 사진에는 릴리, 해원, 설윤, 배이, 지우, 규진 등 6인의 멤버가 축제 같은 촬영 현장 분위기 속에서 밝은 에너지를 발산하는 모습이 담겼다. 멤버들이 완벽한 호흡으로 군무를 맞추는 장면부터 촬영 틈틈이 세트장에 옹기종기 모여 앉아 장난기 어린 미소를 짓는 자연스러운 순간까지 포착돼 팬들의 시선을 사로잡았다.뮤직비디오는 멤버들이 서로의 '뮤즈'가 되어 함께하는 시간 자체를 하나의 눈부신 축제로 완성해 나가는 서사를 그린다. 한 편의 영화를 보는 듯한 영상미는 몽환적인 미장센과 정교한 화면 구도, 다채로운 색감을 조화롭게 엮어내 마침내 내 삶에 나타나 준 소중한 존재들을 향해 온 마음을 다해 행복을 비는 로맨틱한 노랫말을 시각화했다.음악적으로 'Birthday Wish'는 웅장하게 펼쳐지는 인스트루멘털 구간과 정적인 브레이크, 독백 형태의 내레이션, 후반부로 갈수록 감정을 고조시키는 드라마틱한 브릿지 파트를 유기적으로 엮어냈다. 전작 'Blue Valentine'(블루 발렌타인)과 'Heavy Serenade'(헤비 세레나데)에 이어 서로 상반된 음악적 질감을 감각적으로 충돌시키는 엔믹스만의 독보적인 음악 세계를 다시 한번 확장했다.이번 앨범 'Strange Muse'에는 타이틀곡을 비롯해 'Kerosene'(케로신), 'RudE TaLK'(루드 토크), 그리고 멤버들의 다채로운 매력을 담은 유닛곡 3곡 등 총 6곡이 수록됐다. 릴리와 해원의 'Sing to the Moon'(싱 투 더 문), 설윤과 배이의 'Hot 'n Unbothered'(핫 앤 언바더드), 지우와 규진의 'WHIP'(윕) 등 멤버들이 수록곡과 유닛곡 작업 전반에 적극적으로 참여해 음악적 진정성을 더했다.한편 엔믹스는 오는 11월 27일부터 29일까지 사흘간 인천 인스파이어 아레나에서 첫 번째 월드투어의 앙코르 콘서트 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER'(에피소드 1: 제로 프론티어)를 열고 대장정의 피날레를 장식할 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr