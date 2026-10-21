캣츠아이 / 사진=하이브-게펜레코드

그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 미국 빌보드 메인 송차트에서 순위를 끌어올린 가운데, 신보와 이전 앨범을 나란히 차트에 올렸다.미국 빌보드가 발표한 10월 24일 자 차트에 따르면 캣츠아이의 세 번째 미니앨범 'WILD'(와일드) 선공개곡 'Animal'(애니멀)은 메인 송차트 '핫 100'에서 전주보다 4계단 상승한 28위를 기록했다. 12주 연속 차트에 이름을 올렸으며, 앞서 기록한 자체 최고 순위 24위에 다시 근접했다.'Animal'은 전 세계 200여 개 지역의 스트리밍과 음원 판매량을 반영하는 '글로벌 200'에서도 전주 대비 2계단 오른 40위에 올랐다. 같은 차트에서 'Hootie Frutti'(후티 프루티)는 173위로 9주 연속 진입했다. 미국을 제외한 글로벌 순위를 집계하는 '글로벌(미국 제외)'에서는 'Animal'이 57위, 'Hootie Frutti'가 166위를 차지했다.앨범 차트에서는 최신작과 전작이 동시에 순위권에 들었다. 지난 8월 '빌보드 200' 정상에 올랐던 'WILD'는 이번 주 38위로 9주 연속 차트인을 이어갔다. 지난해 발매한 두 번째 미니앨범 'BEAUTIFUL CHAOS'(뷰티풀 카오스)는 176위로 재진입하며 누적 66주 차트인 기록을 세웠다.음반 판매량을 기준으로 순위를 매기는 '톱 앨범 세일즈'에서는 캣츠아이가 발매한 미니앨범 3장이 모두 차트에 진입했다. 'WILD'가 13위에 올랐고, 첫 번째 미니앨범 'SIS (Soft is Strong)'(소프트 이즈 스트롱)는 22위, 'BEAUTIFUL CHAOS'는 32위를 기록했다. 특히 'SIS (Soft is Strong)'는 전주보다 8계단, 'BEAUTIFUL CHAOS'는 17계단 상승했다. 두 앨범은 해당 차트에서 각각 누적 54주와 67주를 기록했다.캣츠아이는 다양한 무대에서 활동을 이어가고 있다. 지난 18일 미국 로스앤젤레스에서 열린 '2026 빅토리아 시크릿 패션쇼'에 출연해 퍼포먼스를 선보였다. 오는 12월 1일에는 미국 댈러스·포트워스에서 개최되는 '2026 아이하트라디오 징글볼 투어' 무대에 오를 예정이다.최근 유럽 공연을 마친 캣츠아이는 현재 북미에서 'THE WILDWORLD TOUR'(더 와일드월드 투어)를 진행하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr