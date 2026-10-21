배우 허성태가 공황장애로 인해 촬영을 중단한 적이 있다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

허성태가 '오징어 게임'의 성공 후 슬럼프를 겪었다고 털어놨다. / 사진=KBS2 '옥탑방의 문제아들' 영상 캡처

배우 허성태가 '오징어 게임' 흥행 이후 공황장애를 겪었다고 고백했다.20일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 바둑기사 이세돌과 배우 허성태가 게스트로 출연했다. 두 사람은 MC들과 다양한 이야기를 나눴다.허성태는 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'으로 큰 인기를 얻은 뒤 극심한 부담감에 시달렸다고 털어놨다. 그는 "동료 스태프들까지 자신을 평가하는 사람처럼 느껴졌다. 모두 감시자 같았다"고 당시 상황을 설명했다.특히 비슷한 연기를 반복한다는 평가를 받을까 봐 두려웠다고 밝혔다. 그는 "매일 똑같다는 소리 듣는 것에 겁이 있다. 유독 악역은 그런 색깔이 더 강한 것 같다"며 "어떻게 변주를 줄 지 신경 쓰다 보면 돌아버릴 것 같더라"고 당시 심정을 전했다.불안감은 실제 촬영에 지장을 줄 정도로 심해졌다고. 허성태는 "KBS '붉은 단심'이라는 작품을 찍고 있었는데, 촬영을 중단하고 약 먹고 심리 치료를 받을 정도였다"고 털어놨다.허성태는 2011년 SBS '기적의 오디션'을 통해 배우로 데뷔했다. 이후 영화 '밀정', '범죄도시' 등에 출연하며 이름을 알렸고, '오징어 게임'에서 장덕수 역을 맡아 세계적인 주목을 받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr