도경완이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

도경완이 '편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

방송인 도경완이 주식 투자 손실과 늘어난 생활비에 대한 부담을 털어놓는다.오는 22일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 도경완의 일상과 새로운 요리가 공개된다. KBS 퇴사 후 5년 8개월 만에 프로그램에 출연한 그는 지난 방송 이후 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 10위에 올랐다.이날 도경완은 아침부터 노트북을 켜고 주식 계좌를 확인한다. 화면을 살펴보던 그는 "아니 왜 빠져?"라며 당황한다. 이어 그는 "레버리지 들어갔는데"라고 말하며 하락한 주가에 속상한 마음을 내비친다. 도경완은 자신의 현금 통장 잔액까지 공개한다. 이를 확인한 출연진은 예상하지 못한 금액에 놀라움을 감추지 못한다는 후문이다.생활비에 대한 고민도 이어진다. 도경완은 "다른 건 못하지만 집 관리비만큼은 내가 낸다"며 관리비 고지서를 확인한다. 그러나 예상보다 늘어난 금액을 본 뒤 "뭘 썼다고 이렇게 늘어?"라고 반응한다. 그러면서 "사실 나는 이사 오는 걸 반대했다. 요즘 일도 없는데 주식까지"라며 경제적인 부담을 토로한다.결국 도경완은 주식 투자 상황을 장윤정에게 알린다. 예상치 못한 투자 결과와 관리비 부담을 두고 부부가 어떤 대화를 나눴을지는 본 방송을 통해 공개될 예정이다.'신상출시 편스토랑'은 22일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr