21일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

21일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 34기 영철이 현숙을 향해 거침없이 호감을 표현한다.21일 방송되는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 '다둥이 특집'으로 꾸며진 34기 출연자들의 첫 데이트 과정이 공개된다.이날 출연자들은 자기소개를 마친 뒤 관심 있는 상대에 대한 생각을 나눈다. 특히 남성 출연자들 사이에서는 순자가 공통적인 호감 대상으로 떠오른다.한 출연자는 "순자 님이 완전 대폭발해버렸네"라며 순자에게 관심이 집중된 상황을 언급한다. 또 다른 출연자는 "완전 맏며느릿감이어서 인기가 많을 줄 알았다"고 말한다. 다른 남성들 역시 "어른들이 딱 좋아하는 확신의 며느리상이다", "결혼 관점에서 봤을 때 여성이 갖춰야 될 걸 다 갖추고 있다"며 순자를 긍정적으로 평가한다.반면 영철의 관심은 현숙에게 향한다. 그는 여러 출연자가 모인 거실에서 현숙에게 "(식사 메뉴로) 단백질을 원하시면 (우리 데이트할 때) 셰이크만 먹어도 되나요?"라고 묻는다. 아직 첫 데이트 상대가 정해지지 않은 상황에서 현숙과의 만남을 전제로 대화를 이어간 것.영철은 현숙이 치킨을 좋아한다는 사실을 알고 홍천에 거주하는 지인에게 직접 연락해 음식점을 알아보기도 한다. 현숙에게 잘 보이기 위한 행동이었지만 상대의 반응은 기대와 달랐다.현숙은 영철의 적극적인 태도에 점차 굳은 표정을 보인다. 이후 제작진과의 인터뷰에서 "'어떻게 반응해야 하지?'라는 생각이 들었다"고 말하며 당시의 당혹감을 전한다.영철의 예상치 못한 행동은 첫 데이트에서도 이어진다. 식사를 하던 그는 갑자기 "(제작진 분들이) 인터뷰 있다고 얘기하셔서, 잠깐만요"라고 말한 뒤 자리를 비운다.이를 지켜보던 MC 데프콘은 "밥 먹는데 갑자기 인터뷰가 있다고요?"라며 의아해한다. 이이경 역시 "이런 건 또 처음 보네"라고 반응한다. 영철이 식사 도중 갑작스럽게 자리를 떠난 이유는 본 방송에서 공개된다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr