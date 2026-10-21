배우 성훈이 과거 예능 프로그램에서 불거진 비매너 논란을 뒤로하고 새 드라마로 시청자들과 만난다./ 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 과거 예능 프로그램에서 불거진 비매너 논란을 뒤로하고 새 드라마로 시청자들과 만난다./ 사진 제공 : 가딘미디어

배우 성훈이 과거 예능 프로그램에서 불거진 비매너 논란을 뒤로하고 새 드라마로 시청자들과 만난다. '보스의 노골적 취향'에서 재벌 보스로 변신하는 가운데, 남지연 작가는 성훈의 눈빛 연기를 캐스팅에 만족한 이유로 꼽았다.오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'은 서로 다른 취향을 가진 재벌 보스 권도혁(성훈 분)과 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)의 위장 로맨스를 그린 작품이다. 이정신은 또 다른 남자 주인공 문태경 역을 맡는다.성훈은 2022년 tvN '줄 서는 식당'에 출연했다가 태도 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 그는 식당에서 대기하는 동안 불편한 기색을 드러냈고, 고기를 굽던 집게로 음식을 먹거나 식사 중 고개를 흔들어 땀을 털어내는 모습으로 비판받았다. 논란이 커지자 소속사는 "재미있게 하려다 과했던 부분이 있었다"며 불편함을 느낀 시청자들에게 사과했다.이후 방송 활동이 뜸했던 성훈은 최근 유튜브와 틱톡 등을 통해 팬들과 소통해 왔다. 지난 8월에는 자신의 유튜브 채널에서 힘들었던 시간을 돌아보며 과거로 돌아간다면 더 현명하게 살고 싶다는 취지의 이야기를 전하기도 했다.이런 가운데 성훈은 '보스의 노골적 취향'을 통해 로맨스 연기를 선보인다. 극 중 권도혁은 진지한 사랑을 원하지 않는 재벌 보스로, 자신과 정반대의 취향을 가진 이은채를 만나면서 변화를 겪는 인물이다.남지연 작가는 성훈의 캐스팅에 대해 "성훈 배우는 극 중 권도혁의 현실판처럼 타고난 퇴폐미의 눈빛 연기가 최고였고, 오세영 배우는 진지한 연기와 코믹 연기를 모두 소화할 수 있는 로맨틱 코미디에 최적화된 배우라는 생각이 들었다"고 밝혔다.이정신에 대해서도 "첫 미팅에서 머릿속으로 그렸던 문태경의 모습을 그대로 구현해 보여줬다"고 평가했다.남 작가는 약 2년 전 원작을 접한 뒤 드라마 제작을 결심했다고 설명했다. 그는 "2년 전 원작을 처음 읽었을 때 오랜만에 설렘을 느꼈고, 드라마로 만들고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다. 이어 "권도혁과 이은채의 감정이 세심하면서도 거침없이 묘사되는 부분이 원작의 장점이라고 생각한다"며 "두 사람의 감정을 영상 속 새로운 상황이나 구체적인 장면으로 어떻게 보여줄지 고민했다"고 덧붙였다.작품에서는 권도혁과 이은채, 문태경의 삼각관계가 중심을 이룬다. 진지한 사랑을 피하는 권도혁, 진정한 사랑을 경험하지 못한 이은채, 진실한 사랑을 원하는 문태경이 서로 다른 방식으로 관계를 맺는다.남 작가는 세 인물에 대해 "서로 다른 사람들이지만 각자 외로움을 안고 있다"며 "누군가를 사랑하고 사랑받고 싶어 하지만 사랑의 방식은 저마다 다르다"고 설명했다. 주인공들의 로맨스 외에도 인디밴드 '인디아레드'의 막내 박호야와 권도혁의 이복동생 권도연의 이야기가 함께 그려진다. 극 중 밴드 공연과 음악도 주요 장면에 활용될 예정이다.남 작가는 작품을 '설렘 주의보'라고 정의하며 "누구나 마음속에 숨어 있던 설렘을 꺼내드릴 드라마"라고 소개했다.MBN '보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr