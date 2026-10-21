서현진이 드라마의 관전 포인트를 밝혔다. / 사진제공=MBC '라이어'

서현진이 드라마의 관전 포인트를 밝혔다. / 사진제공=MBC '라이어'

배우 서현진이 유연석과 호흡을 맞춘 드라마 '라이어'의 관전 포인트를 밝혔다.오는 30일 첫 방송되는 MBC 드라마 '라이어'는 하나의 기억을 두고 서로 다른 주장을 펼치는 두 남녀의 이야기를 다룬 심리 스릴러다.'라이어'는 두 주인공 중 한 명이 거짓말을 하고 있다는 설정에서 시작한다. 유연석은 민준호 역을, 서현진은 강지선 역을 맡아 대립한다. 민준호는 다정하면서도 냉정한 성격을 지녔고, 강지선은 따뜻하지만 예민한 면이 있는 인물이다. 두 사람의 주장이 엇갈리는 가운데 누가 진실을 말하고 있는지가 이야기의 중심을 이룬다.서현진은 강지선을 연기하면서 어느 시점에 인물의 감정을 나타낼지 고민했다고 밝혔다. 그는 "1회부터 12회까지 매 장면 중요 포인트에서 얼마만큼 보여줄지 감독님과 상의했다"고 말했다. 극이 진행되면서 새로운 사실이 밝혀지는 만큼 회차별로 감정 표현의 정도를 조절했다는 설명이다.제작진 역시 서현진의 연기에 만족감을 나타냈다. 특히 강지선이 겪는 감정 변화를 표현하는 과정에서 서현진의 연기가 돋보였다고 밝혔다.서현진은 드라마를 세 부분으로 나눠 보면 좋겠다고 설명했다. 그는 "조영민 감독님과도 말씀 나눴던 부분인데 '라이어'는 3개의 챕터로 나눌 수 있는 것 같다. 1~4회, 5~8회, 9~12회"라고 밝혔다. 이어 "각 챕터마다 흐름이 바뀌면서 대체 누가 거짓말을 하는 건지, 시청자분들께서 새롭게 의심하실 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.'라이어'는 오는 30일 오후 9시 50분에 첫 방송되며 SBS '닥터X'와 동시간대 경쟁을 벌일 예정이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr