추영우가 '연애박사'에서 김소현에게 고백했다. / 사진='연애박사' 갈무리

추영우가 '연애박사'에서 김소현에게 고백했다. / 사진='연애박사' 갈무리

배우 추영우가 '연애박사'에서 김소현에게 자신의 마음을 고백하며 연애를 시작했다. 이 가운데 작품은 3주째 2%대 시청률에 머물렀다.지난 19~20일 방송된 ENA 드라마 '연애박사'에서 추영우는 로봇공학 박사과정생 박민재 역을 맡아 임유진(김소현 분)과의 관계 변화를 그렸다.박민재는 임유진을 좋아하면서도 현실적인 문제로 고민했다. 그는 "남들보다 내세울 게 있는 것도 아니고, 솔직히 자격이 있는 줄도 모르겠어"라며 자신감 없는 모습을 보였다. 하지만 임유진을 향한 관심은 감추지 못했다. 평소보다 옷차림에 신경 써 연구실에 출근하거나 임유진 앞에서 환하게 웃는 등 달라진 태도를 보였다. 퇴근하는 임유진을 기다렸다가 함께 저녁을 먹기도 했다.두 사람의 관계는 박민재가 미국 명문대 박사후연구원 자리를 제안받으면서 달라졌다. 박민재는 임유진에게 "네가 나한테 그래. 태양 같아. 뜨겁다고"라며 거리를 두려 했다. 그러나 자신의 마음을 외면하지 못한 그는 결국 임유진에게 고백했다.박민재는 빗속에서 "나는 한 번 삼키면 절대로 안 토해. 타 죽어도 절대로 안 토해. 절대로 못 돌아와. 끝까지 가야 되는 거야. 그래도 갈래?"라고 물었다. 앞으로 어떤 어려움이 생기더라도 관계를 이어가겠다는 마음을 전한 것이다.이후 두 사람은 비밀 연애를 시작했다. 박민재는 임유진과 처음 만난 날을 집 비밀번호로 설정했다. 전화 통화 중에는 목소리만 듣고도 임유진의 상태를 알아차리는 모습을 보였다. 친구의 결혼식에서는 임유진과 눈을 맞추며 축가 '사랑의 서약'을 불렀고, 처음으로 '사랑'이라는 단어를 직접 꺼내기도 했다.추영우는 박민재가 임유진을 만나면서 변해가는 모습을 연기했다. 처음에는 자신의 감정을 나타내는 데 서툴렀지만, 연애를 시작한 뒤에는 상대방을 세심하게 챙기는 모습을 보여줬다. 특히 미국행을 앞두고 임유진을 밀어내려는 장면과 빗속에서 마음을 고백하는 장면에서는 서로 다른 감정을 표현했다.'연애박사'는 매주 월, 화 밤 10시에 방송된다. KT 지니 TV와 디즈니+에서도 볼 수 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr