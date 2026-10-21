최예빈이 철혈의 여황제로 변신한다./사진제공=KBS

SBS 드라마 '펜트하우스'에서 천서진(김소연 분)의 딸 하은별 역으로 강렬한 인상을 남겼던 배우 최예빈이 절세미모와 정치적 야심을 지닌 '철혈의 여황제'로 변신한다.오는 11월 14일 첫 방송되는 KBS2 새 대하드라마 '문무'는 600년간 이어진 전쟁과 삼국 내부의 격변 속에서 단 하나의 승리를 향해 모든 것을 건 지도자들의 처절한 대서사를 다룬 작품이다. 고구려, 백제, 신라 삼국에 이어 마지막까지 신라를 위협하며 삼국통일을 저지했던 당나라 주요 인물들의 라인업이 공개됐다.극 중 최예빈은 당나라 이세민(양현민 분)의 후궁이자 훗날 황후의 자리에 오르는 측천무후 역을 맡아 극의 긴장감을 주도한다. 측천무후는 빼어난 미모는 물론 천재적인 영민함과 탁월한 정치적 감각을 두루 갖춘 인물이다.이세민이 세상을 떠난 뒤, 그의 아들이자 병약한 세자 이치(박강섭 분)의 맹목적인 총애를 무기로 황후에 책봉된다. 이후 원로 대신들의 극렬한 반대를 딛고 노신들을 차례로 제거하며 권력의 정점에 선다. 유약한 이치를 대신해 정무의 전권을 휘두르며 신라까지 집어삼키려는 서늘한 욕망을 뽐낼 예정이다.'펜트하우스' 시리즈의 불안정한 수험생 하은별 캐릭터로 눈도장을 찍었던 최예빈이 데뷔 후 처음으로 도전하는 대하사극에서 어떤 카리스마를 뿜어낼지 기대를 모은다.제작진은 "당나라는 신라와 손을 잡으면서도 뒤로는 서늘한 야욕을 키우던 입체적인 국가"라며 "장대한 서사 속 빈틈없는 연기 내공으로 역대급 캐릭터를 탄생시킬 배우들의 열연을 기대해 달라"고 전했다.'문무'는 오는 11월 14일 오후 9시 20분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr