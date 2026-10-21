강다니엘 / 사진=텐아시아 DB

가수 강다니엘이 입대 전 작업한 미공개곡을 약 1년 만에 선보인다.소속사 에이라는 21일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 강다니엘의 새 싱글 'Blue'(블루)를 발매한다. 이번 신곡은 강다니엘이 지난해 군 입대에 앞서 미리 작업한 곡으로, 군 복무 중 공개된다.'Blue'는 서로에게 끌리면서도 자신의 감정을 확신하지 못하는 두 사람의 관계를 그린 R&B 곡이다. 상대의 마음을 짐작하면서도 선뜻 다가서지 못하는 망설임과 설렘을 음악으로 표현했다.강다니엘은 작사와 작곡에 직접 참여해 곡에 담긴 감정을 풀어냈다. 여기에 BIBLEIN과 JUNBEOM이 공동 작곡 및 편곡으로 참여했다.음원과 함께 일러스트를 활용한 리릭 비디오도 공개된다. 영상은 곡의 분위기에 맞춰 제작됐으며, 가사에 담긴 감정선을 시각적으로 전달할 예정이다.소속사 에이라 관계자는 "이번 싱글은 입대 이후 발매를 목표로 각별히 작업해놓은 곡"이라며 "강다니엘의 음악을 기다려온 팬들에게 또 하나의 반가운 선물이 될 것"이라고 밝혔다.강다니엘의 새 싱글 'Blue'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr