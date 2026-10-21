그룹 투어스 영재 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스 영재 / 사진 제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)가 두 번째 싱글 'TO US'의 마지막 콘셉트 사진을 공개했다.투어스는 지난 20일 공식 SNS를 통해 'TO US'의 'Beside' 버전 콘셉트 사진과 필름을 선보였다. 이번 콘텐츠는 앞서 공개된 'Closer', 'Beyond', 'Everglow'에 이은 네 번째이자 마지막 콘셉트다.공개된 사진에서 멤버들은 알록달록한 의상을 입고 장난스러운 표정을 짓고 있다. 사진 곳곳에 삽입된 일러스트와 그래픽은 만화의 한 장면을 연상시킨다.함께 공개된 콘셉트 필름은 촬영 현장 스태프의 시점에서 진행된다. 멤버들은 카메라 모니터와 촬영 세트, 화보 시안 등을 오가며 등장한다. '곁'을 뜻하는 'Beside'라는 이름에 맞춰 카메라 안팎을 넘나드는 연출을 활용했다.이로써 투어스는 차분한 분위기의 'Closer', 역동적인 'Beyond', 어두운 배경과 조명을 활용한 'Everglow', 밝고 장난스러운 'Beside'까지 총 네 가지 콘셉트를 모두 공개했다.투어스는 오는 23일 트랙리스트를 시작으로 26일 하이라이트 메들리, 28일과 30일 뮤직비디오 티저를 차례로 선보인다. 두 번째 싱글 'TO US'와 타이틀곡 뮤직비디오는 11월 2일 오후 6시 공개된다.한편 투어스는 오는 24일 대만 가오슝 아레나에서 첫 아시아 투어 '24/7:FOR:YOU'의 마지막 공연을 개최한다. 이번 투어는 총 8개 도시에서 15회에 걸쳐 진행됐으며, 가오슝 공연 티켓도 매진됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr